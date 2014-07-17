"الحبسي" يودع الهلاليين: تجربة ستبقى في قلبي.. شكرًا لكم

أعلن العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مغادرته أسوار نادي الهلال؛ وذلك عبر مقطع فيديو نشره محمد الشلهوب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وقال الحبسي: "سعيد جدًّا بالتجربة التي قضيتها مع إخواني اللاعبين وجماهير الهلال في السنتين الماضيتين".

وأشاد بجماهير الهلال وقال: "أشكر الجماهير الجميلة التي أسعدتني، وهذه التجربة ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة شكرًا لكم".

يُذكر أن الهلال تعاقَدَ مع "الحبسي" بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مع فتح تجربة الحارس الأجنبي في الدوري السعودي ومثّل الهلال سنتين، حقّق فيها بطولتيْ الدوري السعودي مرة والسوبر السعودي مرة.