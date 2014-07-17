النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحبسي" يودع الهلاليين: تجربة ستبقى في قلبي.. شكرًا لكم

أعلن العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مغادرته أسوار نادي الهلال؛ وذلك عبر مقطع فيديو نشره محمد الشلهوب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وقال الحبسي: "سعيد جدًّا بالتجربة التي قضيتها مع إخواني اللاعبين وجماهير الهلال في السنتين الماضيتين".

وأشاد بجماهير الهلال وقال: "أشكر الجماهير الجميلة التي أسعدتني، وهذه التجربة ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة شكرًا لكم".

يُذكر أن الهلال تعاقَدَ مع "الحبسي" بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مع فتح تجربة الحارس الأجنبي في الدوري السعودي ومثّل الهلال سنتين، حقّق فيها بطولتيْ الدوري السعودي مرة والسوبر السعودي مرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الحبسي" يودع الهلاليين: تجربة ستبقى في قلبي.. شكرًا لكم
سبق

أعلن العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مغادرته أسوار نادي الهلال؛ وذلك عبر مقطع فيديو نشره محمد الشلهوب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وقال الحبسي: "سعيد جدًّا بالتجربة التي قضيتها مع إخواني اللاعبين وجماهير الهلال في السنتين الماضيتين".

وأشاد بجماهير الهلال وقال: "أشكر الجماهير الجميلة التي أسعدتني، وهذه التجربة ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة شكرًا لكم".

يُذكر أن الهلال تعاقَدَ مع "الحبسي" بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مع فتح تجربة الحارس الأجنبي في الدوري السعودي ومثّل الهلال سنتين، حقّق فيها بطولتيْ الدوري السعودي مرة والسوبر السعودي مرة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:29 AM

"الحبسي" يودع الهلاليين: تجربة ستبقى في قلبي.. شكرًا لكم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,939

أعلن العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مغادرته أسوار نادي الهلال؛ وذلك عبر مقطع فيديو نشره محمد الشلهوب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وقال الحبسي: "سعيد جدًّا بالتجربة التي قضيتها مع إخواني اللاعبين وجماهير الهلال في السنتين الماضيتين".

وأشاد بجماهير الهلال وقال: "أشكر الجماهير الجميلة التي أسعدتني، وهذه التجربة ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة شكرًا لكم".

يُذكر أن الهلال تعاقَدَ مع "الحبسي" بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مع فتح تجربة الحارس الأجنبي في الدوري السعودي ومثّل الهلال سنتين، حقّق فيها بطولتيْ الدوري السعودي مرة والسوبر السعودي مرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,102
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,952
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,043
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,897

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة