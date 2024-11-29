"راكان الشايع "إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى راكان بن عبدالعزيز بن صالح الشايع بعد معاناة مع المرض وتمت الصلاة عليه والدفن اليوم بمدينة الرياض.

يُشار إلى أن الفقيد هو حفيد صالح بن عبدالعزيز الشايع عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج وشقيق الزميل الإعلامي أحمد الشايع.