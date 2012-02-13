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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. رئيس دولة يصطحب طفلة تعرّضت للتنمر إلى مدرستها ويلقن المتعدين درساً

ذهب إلى منزلها وشجع ودعم والدَيها في كفاحهما لحماية حقوق أطفال متلازمة داون

في لفتة إنسانية، اصطحب رئيس مقدونيا الشمالية فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً مصابة بمتلازمة "داون" إلى المدرسة بعد أن سمع أنها تعرّضت للتنمر.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد تعرّضت الطفلة التي تُدعى إمبلا أديمي، للتنمر في مدرستها الابتدائية في مدينة غوستيفار، نتيجة إصابتها بالمتلازمة، التي تظهر بشكل واضح في معالم الوجه، وتسبّب صعوبات التعلم ومشكلات صحية.

وفور معرفته بهذا الأمر، قرّر الرئيس ستيفو بنداروفسكي، الذهاب إلى منزل الطفلة والتحدث معها ومع والديها حول التحديات التي تواجهها يومياً.

وفي مقطع فيديو شاركه مكتب بنداروفسكي، يمكن رؤية الرئيس جالساً مع عائلة إمبلا يتحدث إليها قبل أن يقدم الهدايا للطفلة، كما شوهد وهو يصطحب إمبلا إلى المدرسة.

وقال الرئيس بيان صحافي: "إن سلوك مَن يعرّضون حقوق الأطفال للخطر غير مقبول، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يعانون نمواً غير نمطي".

وأضاف: "يجب أن يتمتع أولئك الأطفال بالحقوق التي يستحقونها، وأن يشعروا أيضاً بالمساواة والترحيب في المدرسة. إنه التزامنا كدولة، وكأفراد أيضاً".

وقال الرئيس إنه "شجع ودعم" والدَي إمبلا في كفاحهما من أجل حماية حقوق الأطفال مثل ابنتهما، كما شدد على وجود "التزام قانوني وأخلاقي لتوفير التعليم الشامل لجميع الأطفال".

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شاهد.. رئيس دولة يصطحب طفلة تعرّضت للتنمر إلى مدرستها ويلقن المتعدين درساً
سبق

في لفتة إنسانية، اصطحب رئيس مقدونيا الشمالية فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً مصابة بمتلازمة "داون" إلى المدرسة بعد أن سمع أنها تعرّضت للتنمر.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد تعرّضت الطفلة التي تُدعى إمبلا أديمي، للتنمر في مدرستها الابتدائية في مدينة غوستيفار، نتيجة إصابتها بالمتلازمة، التي تظهر بشكل واضح في معالم الوجه، وتسبّب صعوبات التعلم ومشكلات صحية.

وفور معرفته بهذا الأمر، قرّر الرئيس ستيفو بنداروفسكي، الذهاب إلى منزل الطفلة والتحدث معها ومع والديها حول التحديات التي تواجهها يومياً.

وفي مقطع فيديو شاركه مكتب بنداروفسكي، يمكن رؤية الرئيس جالساً مع عائلة إمبلا يتحدث إليها قبل أن يقدم الهدايا للطفلة، كما شوهد وهو يصطحب إمبلا إلى المدرسة.

وقال الرئيس بيان صحافي: "إن سلوك مَن يعرّضون حقوق الأطفال للخطر غير مقبول، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يعانون نمواً غير نمطي".

وأضاف: "يجب أن يتمتع أولئك الأطفال بالحقوق التي يستحقونها، وأن يشعروا أيضاً بالمساواة والترحيب في المدرسة. إنه التزامنا كدولة، وكأفراد أيضاً".

وقال الرئيس إنه "شجع ودعم" والدَي إمبلا في كفاحهما من أجل حماية حقوق الأطفال مثل ابنتهما، كما شدد على وجود "التزام قانوني وأخلاقي لتوفير التعليم الشامل لجميع الأطفال".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
12:59 PM

شاهد.. رئيس دولة يصطحب طفلة تعرّضت للتنمر إلى مدرستها ويلقن المتعدين درساً

ذهب إلى منزلها وشجع ودعم والدَيها في كفاحهما لحماية حقوق أطفال متلازمة داون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في لفتة إنسانية، اصطحب رئيس مقدونيا الشمالية فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً مصابة بمتلازمة "داون" إلى المدرسة بعد أن سمع أنها تعرّضت للتنمر.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد تعرّضت الطفلة التي تُدعى إمبلا أديمي، للتنمر في مدرستها الابتدائية في مدينة غوستيفار، نتيجة إصابتها بالمتلازمة، التي تظهر بشكل واضح في معالم الوجه، وتسبّب صعوبات التعلم ومشكلات صحية.

وفور معرفته بهذا الأمر، قرّر الرئيس ستيفو بنداروفسكي، الذهاب إلى منزل الطفلة والتحدث معها ومع والديها حول التحديات التي تواجهها يومياً.

وفي مقطع فيديو شاركه مكتب بنداروفسكي، يمكن رؤية الرئيس جالساً مع عائلة إمبلا يتحدث إليها قبل أن يقدم الهدايا للطفلة، كما شوهد وهو يصطحب إمبلا إلى المدرسة.

وقال الرئيس بيان صحافي: "إن سلوك مَن يعرّضون حقوق الأطفال للخطر غير مقبول، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يعانون نمواً غير نمطي".

وأضاف: "يجب أن يتمتع أولئك الأطفال بالحقوق التي يستحقونها، وأن يشعروا أيضاً بالمساواة والترحيب في المدرسة. إنه التزامنا كدولة، وكأفراد أيضاً".

وقال الرئيس إنه "شجع ودعم" والدَي إمبلا في كفاحهما من أجل حماية حقوق الأطفال مثل ابنتهما، كما شدد على وجود "التزام قانوني وأخلاقي لتوفير التعليم الشامل لجميع الأطفال".

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