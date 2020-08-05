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هبوط حادّ لمخزونات النفط الخام الأمريكية

ارتفاع الواردات 1.26 مليون برميل يوميًّا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زاد المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

وبيّنت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.26 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي إلى 3.19 مليون برميل يوميًّا.

وتراجعت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو (تموز) إلى 518.6 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل؛ وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 42 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي، مع زيادة معدلات التشغيل بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وارتفعت مخزونات البنزين في أمريكا بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 247.8 مليون برميل، مقارنة مع تقييم محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض قدره 170 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 180 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 279 ألف برميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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هبوط حادّ لمخزونات النفط الخام الأمريكية
سبق

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زاد المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

وبيّنت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.26 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي إلى 3.19 مليون برميل يوميًّا.

وتراجعت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو (تموز) إلى 518.6 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل؛ وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 42 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي، مع زيادة معدلات التشغيل بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وارتفعت مخزونات البنزين في أمريكا بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 247.8 مليون برميل، مقارنة مع تقييم محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض قدره 170 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 180 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 279 ألف برميل.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
07:49 PM

هبوط حادّ لمخزونات النفط الخام الأمريكية

ارتفاع الواردات 1.26 مليون برميل يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زاد المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

وبيّنت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.26 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي إلى 3.19 مليون برميل يوميًّا.

وتراجعت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو (تموز) إلى 518.6 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل؛ وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 42 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي، مع زيادة معدلات التشغيل بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وارتفعت مخزونات البنزين في أمريكا بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 247.8 مليون برميل، مقارنة مع تقييم محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض قدره 170 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 180 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 279 ألف برميل.

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