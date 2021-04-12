أمير الرياض يطلع على عرض لمحميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكية

استمع لشرح عن المحميتين وخطط تطويرهما والأعمال الجاري تنفيذها

اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، على عرض عن محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي، حيث استمع لشرح عن المحميتين وخطط الهيئة في تطويرها والأعمال الجاري تنفيذها، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير المحميات وما تجده من اهتمام وعناية من القيادة.

وحضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي.