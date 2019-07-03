النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإمارات" .. تشييع نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير

أديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل .. نُكست الأعلام

شيّعت الشارقة، اليوم، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مثواه الأخير.

وأُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.

وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تُوفي عن عمر ناهز 39 عاماً، وذلك في أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حسبما أعلنه، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الإمارات" .. تشييع نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير
سبق

شيّعت الشارقة، اليوم، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مثواه الأخير.

وأُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.

وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تُوفي عن عمر ناهز 39 عاماً، وذلك في أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حسبما أعلنه، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:22 AM

"الإمارات" .. تشييع نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير

أديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل .. نُكست الأعلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
14,942

شيّعت الشارقة، اليوم، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مثواه الأخير.

وأُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.

وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تُوفي عن عمر ناهز 39 عاماً، وذلك في أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حسبما أعلنه، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,551
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,380
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,807
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,339

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة