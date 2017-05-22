النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. زخّات المطر تتساقط على زوار الحرم وسط أجواء إيمانية وسكينة

في مشهد روحاني مفعم بالإيمان والروحانية ومنظومة متكاملة من الخدمات

أظهر مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام؛ هطول زخات المطر على الزوار والمعتمرين مغرب السادس عشر من شهر رمضان المبارك؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وقام قاصدو الحرم المكي الشريف باستغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكفّ الضراعة لله - عز وجل - وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وكانت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة قد شهدت اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الغربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. زخّات المطر تتساقط على زوار الحرم وسط أجواء إيمانية وسكينة
سبق

أظهر مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام؛ هطول زخات المطر على الزوار والمعتمرين مغرب السادس عشر من شهر رمضان المبارك؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وقام قاصدو الحرم المكي الشريف باستغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكفّ الضراعة لله - عز وجل - وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وكانت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة قد شهدت اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الغربية.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
09:10 PM

شاهد.. زخّات المطر تتساقط على زوار الحرم وسط أجواء إيمانية وسكينة

في مشهد روحاني مفعم بالإيمان والروحانية ومنظومة متكاملة من الخدمات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
9
11,154

أظهر مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام؛ هطول زخات المطر على الزوار والمعتمرين مغرب السادس عشر من شهر رمضان المبارك؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وقام قاصدو الحرم المكي الشريف باستغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكفّ الضراعة لله - عز وجل - وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وكانت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة قد شهدت اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الغربية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,682
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,664
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,089
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,263

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة