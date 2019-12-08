صدر القرار بتمديد تكليف الدكتور ياسر السيوفي، مديرًا لمستشفى الملك سعود في عنيزة، ومشرفًا على برنامج التشغيل الذاتي.
تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعود
صدر القرار بتمديد تكليف الدكتور ياسر السيوفي، مديرًا لمستشفى الملك سعود في عنيزة، ومشرفًا على برنامج التشغيل الذاتي.
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تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعودصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-08
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
06:13 PM
تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعود
صدر القرار بتمديد تكليف الدكتور ياسر السيوفي، مديرًا لمستشفى الملك سعود في عنيزة، ومشرفًا على برنامج التشغيل الذاتي.
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