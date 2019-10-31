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"أطول سن بشري في العالم".. كم طوله؟

طبيب ألماني دخل "غينيس" بعدما اقتلعه

نجح طبيب ألماني في تسجيل اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد اقتلاعه أطول سن بشري في العالم.

ووفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال": قال مصدر إن السن تم تسجيله كأطول سن في العالم، حيث بلغ طوله نحو 3.72 سنتيمتراً.

وأضاف: الطبيب ماكس لوكاس، من مدينة أوفنباخ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض، كان يشكو من صداع شديد وألم في أسنانه.

وأردف المصدر: رغم أن الجزء البارز من السن بدا عادياً وليس ضخماً، فإنه كان يخفي جذراً عميقاً تحت خط اللثة.

وكشفت "يونايتد برس إنترناشيونال" أن الطبيب الألماني تسلم شهادة من موسوعة "غينيس"، الثلاثاء، وقال إنه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.

وأوضح "لوكاس" أن الأمر استغرق نحو عام لإرسال الأوراق المطلوبة إلى "غينيس"، للحصول على الرقم المعترف به عالمياً.

سن بشري غينيس

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"أطول سن بشري في العالم".. كم طوله؟
سبق

نجح طبيب ألماني في تسجيل اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد اقتلاعه أطول سن بشري في العالم.

ووفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال": قال مصدر إن السن تم تسجيله كأطول سن في العالم، حيث بلغ طوله نحو 3.72 سنتيمتراً.

وأضاف: الطبيب ماكس لوكاس، من مدينة أوفنباخ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض، كان يشكو من صداع شديد وألم في أسنانه.

وأردف المصدر: رغم أن الجزء البارز من السن بدا عادياً وليس ضخماً، فإنه كان يخفي جذراً عميقاً تحت خط اللثة.

وكشفت "يونايتد برس إنترناشيونال" أن الطبيب الألماني تسلم شهادة من موسوعة "غينيس"، الثلاثاء، وقال إنه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.

وأوضح "لوكاس" أن الأمر استغرق نحو عام لإرسال الأوراق المطلوبة إلى "غينيس"، للحصول على الرقم المعترف به عالمياً.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
02:47 PM

"أطول سن بشري في العالم".. كم طوله؟

طبيب ألماني دخل "غينيس" بعدما اقتلعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح طبيب ألماني في تسجيل اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد اقتلاعه أطول سن بشري في العالم.

ووفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال": قال مصدر إن السن تم تسجيله كأطول سن في العالم، حيث بلغ طوله نحو 3.72 سنتيمتراً.

وأضاف: الطبيب ماكس لوكاس، من مدينة أوفنباخ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض، كان يشكو من صداع شديد وألم في أسنانه.

وأردف المصدر: رغم أن الجزء البارز من السن بدا عادياً وليس ضخماً، فإنه كان يخفي جذراً عميقاً تحت خط اللثة.

وكشفت "يونايتد برس إنترناشيونال" أن الطبيب الألماني تسلم شهادة من موسوعة "غينيس"، الثلاثاء، وقال إنه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.

وأوضح "لوكاس" أن الأمر استغرق نحو عام لإرسال الأوراق المطلوبة إلى "غينيس"، للحصول على الرقم المعترف به عالمياً.

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