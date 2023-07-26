يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الأحد القادم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة 1440هـ، بمكتبه بمحافظة جدة، أكبر حملة دعويَّة إرشاديَّة "الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ"، التي تنفذها الوزارة لأول عام، وتستمر الحملة حتى نهاية موسم الحج. وتهدف الحملة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَّحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفيَّة أو سياسيَّة، والتَّأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التَّعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدِّمه المملكة العربيَّة السعوديَّة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي، ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدميَّة التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنَّ السَّكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤوليَّة المرأة في التَّوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاجَ، والمواطنين، والمقيمين، ومختلفَ شعوب العالم. وتستهدف الحملة إلقاء (30268) خطبة، وأكثر من (20) ألف محاضرة، و(١٠٠) ألف كلمة، و(20) ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة توعويَّة (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة. وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها في التَّوجيه والإرشاد؛ لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، في إطار الجهود التي تبذلها هذه البلاد المباركة بالتأكيد على ذلك، والدعوة إلى أن يكون الحج لله كما أراد الله سبحانه، ووفق هدي رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

"الحج دعوة ومنهج قويم".. أكبر حملة توعوية يدشنها آل الشيخ الأحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-25 يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الأحد القادم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة 1440هـ، بمكتبه بمحافظة جدة، أكبر حملة دعويَّة إرشاديَّة "الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ"، التي تنفذها الوزارة لأول عام، وتستمر الحملة حتى نهاية موسم الحج.



وتهدف الحملة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَّحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفيَّة أو سياسيَّة، والتَّأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التَّعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدِّمه المملكة العربيَّة السعوديَّة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي، ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدميَّة التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنَّ السَّكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤوليَّة المرأة في التَّوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاجَ، والمواطنين، والمقيمين، ومختلفَ شعوب العالم.



وتستهدف الحملة إلقاء (30268) خطبة، وأكثر من (20) ألف محاضرة، و(١٠٠) ألف كلمة، و(20) ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة توعويَّة (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.



وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها في التَّوجيه والإرشاد؛ لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، في إطار الجهود التي تبذلها هذه البلاد المباركة بالتأكيد على ذلك، والدعوة إلى أن يكون الحج لله كما أراد الله سبحانه، ووفق هدي رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 02:52 PM

"الحج دعوة ومنهج قويم".. أكبر حملة توعوية يدشنها آل الشيخ الأحد تهدف إلى ترسيخ مقاصده والتحذير من اتخاذه ميداناً لرفع شعارات طائفية





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يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الأحد القادم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة 1440هـ، بمكتبه بمحافظة جدة، أكبر حملة دعويَّة إرشاديَّة "الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ"، التي تنفذها الوزارة لأول عام، وتستمر الحملة حتى نهاية موسم الحج.



وتهدف الحملة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَّحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفيَّة أو سياسيَّة، والتَّأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التَّعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدِّمه المملكة العربيَّة السعوديَّة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي، ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدميَّة التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنَّ السَّكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤوليَّة المرأة في التَّوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاجَ، والمواطنين، والمقيمين، ومختلفَ شعوب العالم.



وتستهدف الحملة إلقاء (30268) خطبة، وأكثر من (20) ألف محاضرة، و(١٠٠) ألف كلمة، و(20) ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة توعويَّة (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.



وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها في التَّوجيه والإرشاد؛ لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، في إطار الجهود التي تبذلها هذه البلاد المباركة بالتأكيد على ذلك، والدعوة إلى أن يكون الحج لله كما أراد الله سبحانه، ووفق هدي رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ.