تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي بـ0.35%
انخفاض "مزيج برنت" بمقدار 14 سنتًا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بما يعادل 0.35%.
وتَراجَعَ مزيج برنت عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا، إلى 39.52 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33% أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
النفط
أسعار النفط
تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي بـ0.35%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-15
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بما يعادل 0.35%.
وتَراجَعَ مزيج برنت عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا، إلى 39.52 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33% أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:06 PM
تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي بـ0.35%
انخفاض "مزيج برنت" بمقدار 14 سنتًا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بما يعادل 0.35%.
وتَراجَعَ مزيج برنت عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا، إلى 39.52 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33% أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.