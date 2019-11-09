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الدعوة عامة.. وكيل "المدنية" لتمكين المرأة ضيفًا بـ"أدبي الأحساء" الأربعاء

محاضرة تحلّ في مساء ذلك اليوم على مسرح النادي وتديرها "ميسون أبو بكر"

ضمن برامجه المنوعة للعام ١٤٤١هـ، يستضيف "أدبي الأحساء"، مساء الأربعاء المقبل؛ وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند بنت خالد الزاهد، في محاضرة تتمحور حول "تمكين المرأة السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠".

وقد وجّه النادي دعوة عامة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للجميع؛ حيث تقام هذه المحاضرة على مسرح النادي عند السابعة والنصف مساء، وتديرها الشاعرة الإعلامية ميسون أبو بكر.

يشار إلى أن نادي الأحساء الأدبي لديه خطة برامجية منوّعة تشمل محاضرات وأمسيات شعرية وقصصية، واستضافات لرموزنا الوطنية والندوات وورش العمل والدورات وبرامج الطفل والأديبات الواعدات، وديوانية المثقفات والشراكات الثقافية والمجتمعية، وقد بدأ النادي في تطبيقها بعد أن حظيت بمباركة وتدشين نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أدبي الأحساء وكيل وزارة الخدمة المدنية تمكين المرأة السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدعوة عامة.. وكيل "المدنية" لتمكين المرأة ضيفًا بـ"أدبي الأحساء" الأربعاء
سبق

ضمن برامجه المنوعة للعام ١٤٤١هـ، يستضيف "أدبي الأحساء"، مساء الأربعاء المقبل؛ وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند بنت خالد الزاهد، في محاضرة تتمحور حول "تمكين المرأة السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠".

وقد وجّه النادي دعوة عامة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للجميع؛ حيث تقام هذه المحاضرة على مسرح النادي عند السابعة والنصف مساء، وتديرها الشاعرة الإعلامية ميسون أبو بكر.

يشار إلى أن نادي الأحساء الأدبي لديه خطة برامجية منوّعة تشمل محاضرات وأمسيات شعرية وقصصية، واستضافات لرموزنا الوطنية والندوات وورش العمل والدورات وبرامج الطفل والأديبات الواعدات، وديوانية المثقفات والشراكات الثقافية والمجتمعية، وقد بدأ النادي في تطبيقها بعد أن حظيت بمباركة وتدشين نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
01:03 PM

الدعوة عامة.. وكيل "المدنية" لتمكين المرأة ضيفًا بـ"أدبي الأحساء" الأربعاء

محاضرة تحلّ في مساء ذلك اليوم على مسرح النادي وتديرها "ميسون أبو بكر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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ضمن برامجه المنوعة للعام ١٤٤١هـ، يستضيف "أدبي الأحساء"، مساء الأربعاء المقبل؛ وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند بنت خالد الزاهد، في محاضرة تتمحور حول "تمكين المرأة السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠".

وقد وجّه النادي دعوة عامة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للجميع؛ حيث تقام هذه المحاضرة على مسرح النادي عند السابعة والنصف مساء، وتديرها الشاعرة الإعلامية ميسون أبو بكر.

يشار إلى أن نادي الأحساء الأدبي لديه خطة برامجية منوّعة تشمل محاضرات وأمسيات شعرية وقصصية، واستضافات لرموزنا الوطنية والندوات وورش العمل والدورات وبرامج الطفل والأديبات الواعدات، وديوانية المثقفات والشراكات الثقافية والمجتمعية، وقد بدأ النادي في تطبيقها بعد أن حظيت بمباركة وتدشين نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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