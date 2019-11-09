ضمن برامجه المنوعة للعام ١٤٤١هـ، يستضيف "أدبي الأحساء"، مساء الأربعاء المقبل؛ وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند بنت خالد الزاهد، في محاضرة تتمحور حول "تمكين المرأة السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠". وقد وجّه النادي دعوة عامة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للجميع؛ حيث تقام هذه المحاضرة على مسرح النادي عند السابعة والنصف مساء، وتديرها الشاعرة الإعلامية ميسون أبو بكر. يشار إلى أن نادي الأحساء الأدبي لديه خطة برامجية منوّعة تشمل محاضرات وأمسيات شعرية وقصصية، واستضافات لرموزنا الوطنية والندوات وورش العمل والدورات وبرامج الطفل والأديبات الواعدات، وديوانية المثقفات والشراكات الثقافية والمجتمعية، وقد بدأ النادي في تطبيقها بعد أن حظيت بمباركة وتدشين نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الدعوة عامة.. وكيل "المدنية" لتمكين المرأة ضيفًا بـ"أدبي الأحساء" الأربعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-09 ضمن برامجه المنوعة للعام ١٤٤١هـ، يستضيف "أدبي الأحساء"، مساء الأربعاء المقبل؛ وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند بنت خالد الزاهد، في محاضرة تتمحور حول "تمكين المرأة السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠".



وقد وجّه النادي دعوة عامة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للجميع؛ حيث تقام هذه المحاضرة على مسرح النادي عند السابعة والنصف مساء، وتديرها الشاعرة الإعلامية ميسون أبو بكر.



يشار إلى أن نادي الأحساء الأدبي لديه خطة برامجية منوّعة تشمل محاضرات وأمسيات شعرية وقصصية، واستضافات لرموزنا الوطنية والندوات وورش العمل والدورات وبرامج الطفل والأديبات الواعدات، وديوانية المثقفات والشراكات الثقافية والمجتمعية، وقد بدأ النادي في تطبيقها بعد أن حظيت بمباركة وتدشين نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 01:03 PM

الدعوة عامة.. وكيل "المدنية" لتمكين المرأة ضيفًا بـ"أدبي الأحساء" الأربعاء محاضرة تحلّ في مساء ذلك اليوم على مسرح النادي وتديرها "ميسون أبو بكر"





A A A





14 مشاركة

ضمن برامجه المنوعة للعام ١٤٤١هـ، يستضيف "أدبي الأحساء"، مساء الأربعاء المقبل؛ وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند بنت خالد الزاهد، في محاضرة تتمحور حول "تمكين المرأة السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠".



وقد وجّه النادي دعوة عامة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للجميع؛ حيث تقام هذه المحاضرة على مسرح النادي عند السابعة والنصف مساء، وتديرها الشاعرة الإعلامية ميسون أبو بكر.



يشار إلى أن نادي الأحساء الأدبي لديه خطة برامجية منوّعة تشمل محاضرات وأمسيات شعرية وقصصية، واستضافات لرموزنا الوطنية والندوات وورش العمل والدورات وبرامج الطفل والأديبات الواعدات، وديوانية المثقفات والشراكات الثقافية والمجتمعية، وقد بدأ النادي في تطبيقها بعد أن حظيت بمباركة وتدشين نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.