النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

كأس "السوبر" أمام الأهلي محطته الأولى.. "جروس" مدربًا للزمالك المصري

وقع المدير الفني السويسري "كريستان جروس" عقده الجديد مع الزمالك المصري لقيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد.

وأكد "مرتضى منصور" رئيس الزمالك في وقت سابق، أنه لم يتوصل إلى اتفاق في البنود الشخصية مع "جروس"؛ ما أجبرهم على تركه والإبقاء على "خالد جلال" الذي توج بلقب كأس مصر على حساب سموحة، وضرب موعدًا مع الغريم التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
كأس "السوبر" أمام الأهلي محطته الأولى.. "جروس" مدربًا للزمالك المصري
سبق

وقع المدير الفني السويسري "كريستان جروس" عقده الجديد مع الزمالك المصري لقيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد.

وأكد "مرتضى منصور" رئيس الزمالك في وقت سابق، أنه لم يتوصل إلى اتفاق في البنود الشخصية مع "جروس"؛ ما أجبرهم على تركه والإبقاء على "خالد جلال" الذي توج بلقب كأس مصر على حساب سموحة، وضرب موعدًا مع الغريم التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:16 PM

كأس "السوبر" أمام الأهلي محطته الأولى.. "جروس" مدربًا للزمالك المصري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
632

وقع المدير الفني السويسري "كريستان جروس" عقده الجديد مع الزمالك المصري لقيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد.

وأكد "مرتضى منصور" رئيس الزمالك في وقت سابق، أنه لم يتوصل إلى اتفاق في البنود الشخصية مع "جروس"؛ ما أجبرهم على تركه والإبقاء على "خالد جلال" الذي توج بلقب كأس مصر على حساب سموحة، وضرب موعدًا مع الغريم التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,626
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,081
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,124
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,405

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة