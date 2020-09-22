فيديو.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد.. "الحرس" يبدع في عمل وطني قصير
أنتجت وزارة الحرس الوطني عملاً إبداعياً مميزاً تزامناً مع الذكرى التسعين لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء.
وتحت عنوان "أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد"، غردت الوزارة بالعمل الذي يقدم أبطال الوطن في الحدود، وهم يذودون عن حياض الوطن.
فيديو.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد.. "الحرس" يبدع في عمل وطني قصير
عيسى الحربي
سبق
2020-09-22
أنتجت وزارة الحرس الوطني عملاً إبداعياً مميزاً تزامناً مع الذكرى التسعين لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء.
وتحت عنوان "أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد"، غردت الوزارة بالعمل الذي يقدم أبطال الوطن في الحدود، وهم يذودون عن حياض الوطن.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
07:55 PM
فيديو.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد.. "الحرس" يبدع في عمل وطني قصير
أنتجت وزارة الحرس الوطني عملاً إبداعياً مميزاً تزامناً مع الذكرى التسعين لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء.
وتحت عنوان "أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد"، غردت الوزارة بالعمل الذي يقدم أبطال الوطن في الحدود، وهم يذودون عن حياض الوطن.