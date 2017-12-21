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"ديوان المظالم": أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة التعديل بمنصة "معين"

تتيح لأطراف الدعوى تعديل بياناتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المحاكم

أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية تجاوز الـ 55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة في الربع الثاني من عام 1441هـ، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وتكمُن أهمية خدمة تعديل بيانات التبليغ في دعوى بما تتيحه لأطراف الدعاوى من إمكانية تعديل بيانات وعناوين التواصل الخاصة بهم أو بمن يمثلهم في الترافع أمام ديوان المظالم، إذ يستطيع أطراف الدعوى تعديل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونية والوطنية في بعض أو جميع الدعاوى الخاصة بهم لدى محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.

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"ديوان المظالم": أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة التعديل بمنصة "معين"
سبق

أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية تجاوز الـ 55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة في الربع الثاني من عام 1441هـ، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وتكمُن أهمية خدمة تعديل بيانات التبليغ في دعوى بما تتيحه لأطراف الدعاوى من إمكانية تعديل بيانات وعناوين التواصل الخاصة بهم أو بمن يمثلهم في الترافع أمام ديوان المظالم، إذ يستطيع أطراف الدعوى تعديل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونية والوطنية في بعض أو جميع الدعاوى الخاصة بهم لدى محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
12:07 PM

"ديوان المظالم": أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمة التعديل بمنصة "معين"

تتيح لأطراف الدعوى تعديل بياناتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المحاكم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية تجاوز الـ 55 ألف مستفيد، منذُ إطلاق الخدمة في الربع الثاني من عام 1441هـ، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وتكمُن أهمية خدمة تعديل بيانات التبليغ في دعوى بما تتيحه لأطراف الدعاوى من إمكانية تعديل بيانات وعناوين التواصل الخاصة بهم أو بمن يمثلهم في الترافع أمام ديوان المظالم، إذ يستطيع أطراف الدعوى تعديل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونية والوطنية في بعض أو جميع الدعاوى الخاصة بهم لدى محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,450

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