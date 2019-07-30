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"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية

دون قرار موافقة من وزارة التعليم

قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية
سبق

قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
05:21 PM

"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية

دون قرار موافقة من وزارة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
3,003

قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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