جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996.

قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-30 قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم. وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996. جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 05:21 PM

"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم





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قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".