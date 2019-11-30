بلدية "الشملي" تزرع 200 ألف وردة لتضفي جمالاً على شوارعها

استمرار عمليات التزيين لتشمل كافة أحياء المحافظة

زينت بلدية محافظة "الشملي"، شوارع وميادين المحافظة بأكثر من ٢٠٠ ألف وردة بكافة الألوان.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية الشملي عبدالمجيد الذياب: إن "هذه الخطوة ضمن حرص رئيس بلدية محافظة الشملي شايم غافل الشمري، على جمال المحافظة، لتضفي جمالاً على شوارعها".

وأضاف "الذياب": أن "ذلك يأتي ضمن استراتيجية البلدية الهادفة إلى إضفاء طابع جمالي على المواقع البارزة في المحافظة، من خلال تنسيق تلك المواقع وتحسينها وتجميلها وإبرازها بالشكل الذي يتناسب مع أهمية ومكانة المحافظة".

وتابع: أن "البلدية لا زالت مستمرة في عمليات التزيين والتنسيق لتمتد إلى أحياء المحافظة والهجر التابعة لها، لتتوشح وترتدي أجمل رداء للطبيعة الغنّاء، وتوفير أماكن الترفيه النموذجية لسكان وزوار المحافظة".