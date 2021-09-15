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"الصادرات السعودية" تُقِر استراتيجية "التحول المؤسسي"

الخريف" ثمّن الجهود المبذولة من قِبَل منسوبي "الهيئة"

عقد مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -عبر الاتصال المرئي- اليوم، اجتماعه الـ23، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير الجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة وكفاءاتها؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة والإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع أبرز ما أنجز من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من نمو في أرقام أداء الصادرات غير النفطية في النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020م، بالإضافة إلى استراتيجية التحول المؤسسي للهيئة، والمتضمنة تطوير الهيكل التنظيمي وأهدافًا ورؤى جديدة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين، وتطوير منظومة العمل خلال المرحلة القادمة.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، مستجدات عدد من المشاريع القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، بالإضافة لأبرز ما حققه برنامج "صنع في السعودية" منذ إطلاقه في مارس 2021م.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات وفق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أهمها اعتماد استراتيجية التحول المؤسسي، وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، تضم عددًا من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة، تُعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصادرات السعودية" تُقِر استراتيجية "التحول المؤسسي"
سبق

عقد مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -عبر الاتصال المرئي- اليوم، اجتماعه الـ23، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير الجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة وكفاءاتها؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة والإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع أبرز ما أنجز من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من نمو في أرقام أداء الصادرات غير النفطية في النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020م، بالإضافة إلى استراتيجية التحول المؤسسي للهيئة، والمتضمنة تطوير الهيكل التنظيمي وأهدافًا ورؤى جديدة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين، وتطوير منظومة العمل خلال المرحلة القادمة.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، مستجدات عدد من المشاريع القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، بالإضافة لأبرز ما حققه برنامج "صنع في السعودية" منذ إطلاقه في مارس 2021م.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات وفق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أهمها اعتماد استراتيجية التحول المؤسسي، وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، تضم عددًا من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة، تُعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
02:12 PM

"الصادرات السعودية" تُقِر استراتيجية "التحول المؤسسي"

الخريف" ثمّن الجهود المبذولة من قِبَل منسوبي "الهيئة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -عبر الاتصال المرئي- اليوم، اجتماعه الـ23، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير الجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة وكفاءاتها؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة والإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع أبرز ما أنجز من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من نمو في أرقام أداء الصادرات غير النفطية في النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020م، بالإضافة إلى استراتيجية التحول المؤسسي للهيئة، والمتضمنة تطوير الهيكل التنظيمي وأهدافًا ورؤى جديدة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين، وتطوير منظومة العمل خلال المرحلة القادمة.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، مستجدات عدد من المشاريع القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، بالإضافة لأبرز ما حققه برنامج "صنع في السعودية" منذ إطلاقه في مارس 2021م.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات وفق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أهمها اعتماد استراتيجية التحول المؤسسي، وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، تضم عددًا من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة، تُعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة.

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