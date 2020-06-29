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كيف يستفيد مَن يعمل في المجال السياحي السعودي من صندوق التنمية الجديد

6 مجالات يدعمها الصندوق

يُعتبر صندوق التنمية السياحية الذي أُقِر مؤخرًا من مجلس الوزراء، نقلةً جديدة في صناعة السياحة السعودية، والذي سيتم من خلاله تمويل المشروعات والمنشآت السياحية الاستثمارية، وتقديم القروض والمبادرات؛ مما ينعكس على تطوير قطاع السياحة.

كيف تتم الاستفادة؟

تؤكد لوائح وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي، أن أعمال الصندوق ومهمته الأساسية هي:

1- تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو في الخدمات المساندة خلال 90 يومًا.

2- جميع الصلاحيات اللازمة للاستثمار وتملّك الأصول والتصرف فيها، والأوراق المالية.

3- المساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

4- تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال الـسياحة.

5- تمويل الخدمات وخاصة تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة.

6- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات.

صندوق التنمية السياحية صناعة السياحة السعودية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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كيف يستفيد مَن يعمل في المجال السياحي السعودي من صندوق التنمية الجديد
سبق

يُعتبر صندوق التنمية السياحية الذي أُقِر مؤخرًا من مجلس الوزراء، نقلةً جديدة في صناعة السياحة السعودية، والذي سيتم من خلاله تمويل المشروعات والمنشآت السياحية الاستثمارية، وتقديم القروض والمبادرات؛ مما ينعكس على تطوير قطاع السياحة.

كيف تتم الاستفادة؟

تؤكد لوائح وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي، أن أعمال الصندوق ومهمته الأساسية هي:

1- تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو في الخدمات المساندة خلال 90 يومًا.

2- جميع الصلاحيات اللازمة للاستثمار وتملّك الأصول والتصرف فيها، والأوراق المالية.

3- المساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

4- تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال الـسياحة.

5- تمويل الخدمات وخاصة تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة.

6- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
01:34 PM

كيف يستفيد مَن يعمل في المجال السياحي السعودي من صندوق التنمية الجديد

6 مجالات يدعمها الصندوق

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,000

يُعتبر صندوق التنمية السياحية الذي أُقِر مؤخرًا من مجلس الوزراء، نقلةً جديدة في صناعة السياحة السعودية، والذي سيتم من خلاله تمويل المشروعات والمنشآت السياحية الاستثمارية، وتقديم القروض والمبادرات؛ مما ينعكس على تطوير قطاع السياحة.

كيف تتم الاستفادة؟

تؤكد لوائح وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي، أن أعمال الصندوق ومهمته الأساسية هي:

1- تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو في الخدمات المساندة خلال 90 يومًا.

2- جميع الصلاحيات اللازمة للاستثمار وتملّك الأصول والتصرف فيها، والأوراق المالية.

3- المساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

4- تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال الـسياحة.

5- تمويل الخدمات وخاصة تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة.

6- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات.

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