النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة أمريكا في تركيا تعتذر عن إعجاب "خاطئ" بتغريدة غياب "دولت بهتشلي"

يعد حليفًا سياسيًّا مقربًا للرئيس "أردوغان".. وأنقرة منزعجة

اعتذرت السفارة الأمريكية لدى أنقرة عما نُشر على حسابها في تويتر، حول "إعجاب" بتغريدة تقول إن على أنقرة الاستعداد لمشهد سياسي، يغيب عنه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، الذي اعتلت صحته في الآونة الأخيرة.

وأثار هذا الإعجاب انزعاجًا في أنقرة؛ ودفعها إلى الاحتجاج؛ الأمر الذي ترتب عليه اعتذار السفارة الأمريكية في أنقرة، نُشر على حسابها في تويتر.

وجاء في الاعتذار الأمريكي: "في وقت سابق اليوم أعجب حساب سفارتنا على تويتر بتغريدة بطريق الخطأ.. نأسف على الخطأ، ونعتذر عن أي لَبْس".

وفي وقت لاحق اختفت التغريدة من على صفحة السفارة، وفقًا لما ذكرته روتيرز.

ويُعد دولت بهتشلي حليفًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاض الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي في إطار تحالف؛ وهو ما جعلهما يمثلان الأغلبية في البرلمان.

من ناحية ثانية، ذكر حزب العدالة والتنمية، عبر حسابه على تويتر، أن المستخدم الذي نشر تلك التغريدة "مطلوب لصلاته المحتملة بشبكة فتح الله غولن"، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تقول أنقرة إنه دبَّر محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك: إن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة بحاجة للتحقق من الأمر، وإن الاكتفاء بالاعتذار لن يفي بالغرض.

وأضاف على تويتر: "يُظهر ذلك أن بعض مَن توظفهم السفارة يبذلون جهدًا خاصًّا لإلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين". واستطرد: "على السفارة الأمريكية محاولة فهم تركيا، ليس من خلال الأشخاص الذين لهم صلات بمنظمات إرهابية، بل من خلال الأشخاص الذين بوسعهم القيام بتحليلات سليمة".

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالتشين على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية: إن بهتشلي تعافى، وسيعود للعمل هذا الأسبوع.

السفارة الأمريكية في أنقرة تركيا أنقرة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سفارة أمريكا في تركيا تعتذر عن إعجاب "خاطئ" بتغريدة غياب "دولت بهتشلي"
سبق

اعتذرت السفارة الأمريكية لدى أنقرة عما نُشر على حسابها في تويتر، حول "إعجاب" بتغريدة تقول إن على أنقرة الاستعداد لمشهد سياسي، يغيب عنه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، الذي اعتلت صحته في الآونة الأخيرة.

وأثار هذا الإعجاب انزعاجًا في أنقرة؛ ودفعها إلى الاحتجاج؛ الأمر الذي ترتب عليه اعتذار السفارة الأمريكية في أنقرة، نُشر على حسابها في تويتر.

وجاء في الاعتذار الأمريكي: "في وقت سابق اليوم أعجب حساب سفارتنا على تويتر بتغريدة بطريق الخطأ.. نأسف على الخطأ، ونعتذر عن أي لَبْس".

وفي وقت لاحق اختفت التغريدة من على صفحة السفارة، وفقًا لما ذكرته روتيرز.

ويُعد دولت بهتشلي حليفًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاض الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي في إطار تحالف؛ وهو ما جعلهما يمثلان الأغلبية في البرلمان.

من ناحية ثانية، ذكر حزب العدالة والتنمية، عبر حسابه على تويتر، أن المستخدم الذي نشر تلك التغريدة "مطلوب لصلاته المحتملة بشبكة فتح الله غولن"، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تقول أنقرة إنه دبَّر محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك: إن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة بحاجة للتحقق من الأمر، وإن الاكتفاء بالاعتذار لن يفي بالغرض.

وأضاف على تويتر: "يُظهر ذلك أن بعض مَن توظفهم السفارة يبذلون جهدًا خاصًّا لإلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين". واستطرد: "على السفارة الأمريكية محاولة فهم تركيا، ليس من خلال الأشخاص الذين لهم صلات بمنظمات إرهابية، بل من خلال الأشخاص الذين بوسعهم القيام بتحليلات سليمة".

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالتشين على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية: إن بهتشلي تعافى، وسيعود للعمل هذا الأسبوع.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
08:29 PM

سفارة أمريكا في تركيا تعتذر عن إعجاب "خاطئ" بتغريدة غياب "دولت بهتشلي"

يعد حليفًا سياسيًّا مقربًا للرئيس "أردوغان".. وأنقرة منزعجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,790

اعتذرت السفارة الأمريكية لدى أنقرة عما نُشر على حسابها في تويتر، حول "إعجاب" بتغريدة تقول إن على أنقرة الاستعداد لمشهد سياسي، يغيب عنه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، الذي اعتلت صحته في الآونة الأخيرة.

وأثار هذا الإعجاب انزعاجًا في أنقرة؛ ودفعها إلى الاحتجاج؛ الأمر الذي ترتب عليه اعتذار السفارة الأمريكية في أنقرة، نُشر على حسابها في تويتر.

وجاء في الاعتذار الأمريكي: "في وقت سابق اليوم أعجب حساب سفارتنا على تويتر بتغريدة بطريق الخطأ.. نأسف على الخطأ، ونعتذر عن أي لَبْس".

وفي وقت لاحق اختفت التغريدة من على صفحة السفارة، وفقًا لما ذكرته روتيرز.

ويُعد دولت بهتشلي حليفًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاض الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي في إطار تحالف؛ وهو ما جعلهما يمثلان الأغلبية في البرلمان.

من ناحية ثانية، ذكر حزب العدالة والتنمية، عبر حسابه على تويتر، أن المستخدم الذي نشر تلك التغريدة "مطلوب لصلاته المحتملة بشبكة فتح الله غولن"، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تقول أنقرة إنه دبَّر محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك: إن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة بحاجة للتحقق من الأمر، وإن الاكتفاء بالاعتذار لن يفي بالغرض.

وأضاف على تويتر: "يُظهر ذلك أن بعض مَن توظفهم السفارة يبذلون جهدًا خاصًّا لإلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين". واستطرد: "على السفارة الأمريكية محاولة فهم تركيا، ليس من خلال الأشخاص الذين لهم صلات بمنظمات إرهابية، بل من خلال الأشخاص الذين بوسعهم القيام بتحليلات سليمة".

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالتشين على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية: إن بهتشلي تعافى، وسيعود للعمل هذا الأسبوع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,512
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,230

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة