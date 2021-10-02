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"حصاد 7 أعوام".. إنهاء ١٥٠ ألف دعوى للعمالة المنزلية و"برنامج آلى للنظر"

توضيحات لـ"البهدل".. يقول: التقدم والترافع وإدارة الجلسات عن بعد مرحلة ثانية

أوضح مدير عام الإدارة العامة للجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المستشار عبدالرحمن بن سليمان البهدل، أن عدد اللجان المشكلة بكافة مناطق المملكة َبلغ (39) لجنة، وقد أنهت ما يتجاوز 150 ألف دعوى من خلال اللجان المشكلة في مناطق المملكة منذ بدء عملها منذ عام 1435هـ.

وأوضح "البهدل" أنه تم تدشين عمل البرنامج الآلي لاستقبال ونظر القضايا بين أطراف العلاقة العمالية من خلال لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية المشكلة بكافة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وذلك ابتداء بفرع الوزارة في منطقة الرياض بعد أن تم التصميم لهذا البرنامج بما يعكس أهمية ونوعية هذه القضايا وبما يحفظ حقوق أطرافها بحيث تختصر الإجراءات ويوفر الجهد والوقت بما يمكنهم من رفع الدعاوى ومتابعتها عبر جلسات مجدولة آلياً، وسيتبع ذلك التشغيل للبرنامج في كافة مقرات اللجان المنتشرة في المناطق لاحقاً.

وأضاف: "المرحلة الثانية لتشغيل البرنامج ستتضمن عملية التقدم بالدعوى والترافع فيها وإدارة الجلسات عن بعد وبما يتلاءم مع المرحلة التنموية والنهضة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة"؛ حيث التوجيه والدعم الكبير من الوزير ونائبه ومتابعة الوكيل للشؤون العمالية، شاكراً وكالة التحول الرقمي بالوزارة على تعاونهم وجهدهم لإنجاز هذا البرنامج وتشغيله.

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"حصاد 7 أعوام".. إنهاء ١٥٠ ألف دعوى للعمالة المنزلية و"برنامج آلى للنظر"
سبق

أوضح مدير عام الإدارة العامة للجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المستشار عبدالرحمن بن سليمان البهدل، أن عدد اللجان المشكلة بكافة مناطق المملكة َبلغ (39) لجنة، وقد أنهت ما يتجاوز 150 ألف دعوى من خلال اللجان المشكلة في مناطق المملكة منذ بدء عملها منذ عام 1435هـ.

وأوضح "البهدل" أنه تم تدشين عمل البرنامج الآلي لاستقبال ونظر القضايا بين أطراف العلاقة العمالية من خلال لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية المشكلة بكافة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وذلك ابتداء بفرع الوزارة في منطقة الرياض بعد أن تم التصميم لهذا البرنامج بما يعكس أهمية ونوعية هذه القضايا وبما يحفظ حقوق أطرافها بحيث تختصر الإجراءات ويوفر الجهد والوقت بما يمكنهم من رفع الدعاوى ومتابعتها عبر جلسات مجدولة آلياً، وسيتبع ذلك التشغيل للبرنامج في كافة مقرات اللجان المنتشرة في المناطق لاحقاً.

وأضاف: "المرحلة الثانية لتشغيل البرنامج ستتضمن عملية التقدم بالدعوى والترافع فيها وإدارة الجلسات عن بعد وبما يتلاءم مع المرحلة التنموية والنهضة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة"؛ حيث التوجيه والدعم الكبير من الوزير ونائبه ومتابعة الوكيل للشؤون العمالية، شاكراً وكالة التحول الرقمي بالوزارة على تعاونهم وجهدهم لإنجاز هذا البرنامج وتشغيله.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
02:04 PM

"حصاد 7 أعوام".. إنهاء ١٥٠ ألف دعوى للعمالة المنزلية و"برنامج آلى للنظر"

توضيحات لـ"البهدل".. يقول: التقدم والترافع وإدارة الجلسات عن بعد مرحلة ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح مدير عام الإدارة العامة للجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المستشار عبدالرحمن بن سليمان البهدل، أن عدد اللجان المشكلة بكافة مناطق المملكة َبلغ (39) لجنة، وقد أنهت ما يتجاوز 150 ألف دعوى من خلال اللجان المشكلة في مناطق المملكة منذ بدء عملها منذ عام 1435هـ.

وأوضح "البهدل" أنه تم تدشين عمل البرنامج الآلي لاستقبال ونظر القضايا بين أطراف العلاقة العمالية من خلال لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية المشكلة بكافة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وذلك ابتداء بفرع الوزارة في منطقة الرياض بعد أن تم التصميم لهذا البرنامج بما يعكس أهمية ونوعية هذه القضايا وبما يحفظ حقوق أطرافها بحيث تختصر الإجراءات ويوفر الجهد والوقت بما يمكنهم من رفع الدعاوى ومتابعتها عبر جلسات مجدولة آلياً، وسيتبع ذلك التشغيل للبرنامج في كافة مقرات اللجان المنتشرة في المناطق لاحقاً.

وأضاف: "المرحلة الثانية لتشغيل البرنامج ستتضمن عملية التقدم بالدعوى والترافع فيها وإدارة الجلسات عن بعد وبما يتلاءم مع المرحلة التنموية والنهضة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة"؛ حيث التوجيه والدعم الكبير من الوزير ونائبه ومتابعة الوكيل للشؤون العمالية، شاكراً وكالة التحول الرقمي بالوزارة على تعاونهم وجهدهم لإنجاز هذا البرنامج وتشغيله.

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