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ستفوق Intel.. تعرّف على مواصفات معالج AMD

متوقع أن ترفع من أداء الحواسيب 40% عن الحالية

قد تصبح الحواسيب الآلية التي تستخدم معالجات AMD Zen4 الجديدة أسرع بنسبة 40% من المعالجات الحالية؛ وهو أمر يمكن أن يُقلق شركة Intel.

تعتزم شركة AMD إطلاق معالجاتها الجديدة التي أطلقت عليها Zen4، والمصممة للحواسيب من طراز EPYC وRyzen، والمتوقع أن ترفع من أداء الحواسيب بنِسَب تصل إلى 40% عن الحواسيب الحالية التي تستخدم Zen3.

ومن المتوقع إطلاق هذه المعالجات في وقت ما من عام 2022؛ حيث سيتم تصنيع بنية AMD Zen4 الأساسية على عقدة معالجة طولها 5 نانومتر فقط، والتي يشاع أنها سوف تقدم سرعة مقدارها 5 غيغا هرتز على جميع النوى فيما يبدو أنه سوف يكون "وحش الحواسيب الآلية"؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت AMD قد تمكنت من التفوق على Intel من خلال تحولها في معالجات Zen2 إلى عقدة معالجة طولها 7 نانومتر، وهو ما دفع Intel للاعتراف بأنها لن تلحق بـAMD حتى عام 2021. الآن ومع استعداد Zen4 لاستخدام الجيل الجديد، يمكن أن تقفز AMD بمعدلات لن تتمكن Intel من اللحاق بها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ستفوق Intel.. تعرّف على مواصفات معالج AMD
سبق

قد تصبح الحواسيب الآلية التي تستخدم معالجات AMD Zen4 الجديدة أسرع بنسبة 40% من المعالجات الحالية؛ وهو أمر يمكن أن يُقلق شركة Intel.

تعتزم شركة AMD إطلاق معالجاتها الجديدة التي أطلقت عليها Zen4، والمصممة للحواسيب من طراز EPYC وRyzen، والمتوقع أن ترفع من أداء الحواسيب بنِسَب تصل إلى 40% عن الحواسيب الحالية التي تستخدم Zen3.

ومن المتوقع إطلاق هذه المعالجات في وقت ما من عام 2022؛ حيث سيتم تصنيع بنية AMD Zen4 الأساسية على عقدة معالجة طولها 5 نانومتر فقط، والتي يشاع أنها سوف تقدم سرعة مقدارها 5 غيغا هرتز على جميع النوى فيما يبدو أنه سوف يكون "وحش الحواسيب الآلية"؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت AMD قد تمكنت من التفوق على Intel من خلال تحولها في معالجات Zen2 إلى عقدة معالجة طولها 7 نانومتر، وهو ما دفع Intel للاعتراف بأنها لن تلحق بـAMD حتى عام 2021. الآن ومع استعداد Zen4 لاستخدام الجيل الجديد، يمكن أن تقفز AMD بمعدلات لن تتمكن Intel من اللحاق بها.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
09:00 AM

ستفوق Intel.. تعرّف على مواصفات معالج AMD

متوقع أن ترفع من أداء الحواسيب 40% عن الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قد تصبح الحواسيب الآلية التي تستخدم معالجات AMD Zen4 الجديدة أسرع بنسبة 40% من المعالجات الحالية؛ وهو أمر يمكن أن يُقلق شركة Intel.

تعتزم شركة AMD إطلاق معالجاتها الجديدة التي أطلقت عليها Zen4، والمصممة للحواسيب من طراز EPYC وRyzen، والمتوقع أن ترفع من أداء الحواسيب بنِسَب تصل إلى 40% عن الحواسيب الحالية التي تستخدم Zen3.

ومن المتوقع إطلاق هذه المعالجات في وقت ما من عام 2022؛ حيث سيتم تصنيع بنية AMD Zen4 الأساسية على عقدة معالجة طولها 5 نانومتر فقط، والتي يشاع أنها سوف تقدم سرعة مقدارها 5 غيغا هرتز على جميع النوى فيما يبدو أنه سوف يكون "وحش الحواسيب الآلية"؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت AMD قد تمكنت من التفوق على Intel من خلال تحولها في معالجات Zen2 إلى عقدة معالجة طولها 7 نانومتر، وهو ما دفع Intel للاعتراف بأنها لن تلحق بـAMD حتى عام 2021. الآن ومع استعداد Zen4 لاستخدام الجيل الجديد، يمكن أن تقفز AMD بمعدلات لن تتمكن Intel من اللحاق بها.

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