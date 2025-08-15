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اليمن.. العيادات التغذوية لـ"إغاثي الملك سلمان" تواصل خدماتها "خوخة الحديدة"

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائيةبحجة يواصل خدماته للمستفيدين

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,986 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 199 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 21 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 434 فردًا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 862 شخصًا، وقسم النساء و الولادة 28 امرأة.

وأجرى الفحص المخبري لـ 979 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2,779 مريضًا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 29 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,249 شخصًا.

من جهة أخرى، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، في قسم التسجيل والفرز 275 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 71 شخصًا، وعيادة التنويم 23 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 275 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 252 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية ل 280 مريضًا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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اليمن.. العيادات التغذوية لـ"إغاثي الملك سلمان" تواصل خدماتها "خوخة الحديدة"
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,986 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 199 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 21 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 434 فردًا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 862 شخصًا، وقسم النساء و الولادة 28 امرأة.

وأجرى الفحص المخبري لـ 979 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2,779 مريضًا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 29 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,249 شخصًا.

من جهة أخرى، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، في قسم التسجيل والفرز 275 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 71 شخصًا، وعيادة التنويم 23 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 275 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 252 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية ل 280 مريضًا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
06:06 PM

اليمن.. العيادات التغذوية لـ"إغاثي الملك سلمان" تواصل خدماتها "خوخة الحديدة"

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائيةبحجة يواصل خدماته للمستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,986 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 199 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 21 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 434 فردًا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 862 شخصًا، وقسم النساء و الولادة 28 امرأة.

وأجرى الفحص المخبري لـ 979 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2,779 مريضًا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 29 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,249 شخصًا.

من جهة أخرى، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، في قسم التسجيل والفرز 275 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 71 شخصًا، وعيادة التنويم 23 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 275 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 252 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية ل 280 مريضًا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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