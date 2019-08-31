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"‏الشاهينيه" تحسم أشواط "البكار" الرئيسي و"الكايد" في مقدمة شوط "القعدان"

في منافسات أشواط الثنايا للإنتاج

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم السبت، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن "اللقايا" بمسافة 7 كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط 4 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن، وجاء الفائزون على النحو التالي:

الفائز في الشوط الأول "الشاهينيه" ومالكها حمد سعيد المري.

الفائز في الشوط الثاني "الكايد" ومالكها خلف نايف الفرتاج.

الفائز في الشوط الثالث "شقاء" ومالكها علي صالح المري.

الشوط الرابع "الكايد" ومالكها مطر فهد العصيمي.

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"‏الشاهينيه" تحسم أشواط "البكار" الرئيسي و"الكايد" في مقدمة شوط "القعدان"
سبق

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم السبت، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن "اللقايا" بمسافة 7 كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط 4 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن، وجاء الفائزون على النحو التالي:

الفائز في الشوط الأول "الشاهينيه" ومالكها حمد سعيد المري.

الفائز في الشوط الثاني "الكايد" ومالكها خلف نايف الفرتاج.

الفائز في الشوط الثالث "شقاء" ومالكها علي صالح المري.

الشوط الرابع "الكايد" ومالكها مطر فهد العصيمي.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
07:56 PM

"‏الشاهينيه" تحسم أشواط "البكار" الرئيسي و"الكايد" في مقدمة شوط "القعدان"

في منافسات أشواط الثنايا للإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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2,326

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم السبت، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن "اللقايا" بمسافة 7 كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط 4 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن، وجاء الفائزون على النحو التالي:

الفائز في الشوط الأول "الشاهينيه" ومالكها حمد سعيد المري.

الفائز في الشوط الثاني "الكايد" ومالكها خلف نايف الفرتاج.

الفائز في الشوط الثالث "شقاء" ومالكها علي صالح المري.

الشوط الرابع "الكايد" ومالكها مطر فهد العصيمي.

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53.8 مليار

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10 مليارات ..

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31,284
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