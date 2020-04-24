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صدور قرار بتعيين "الشيخي" شيخاً لقبيلة المشاييخ ببلدة البيضين بوادي حلي

صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تعيين الشيخ أحمد بن خليل الشيخي، شيخاً لقبيلة المشاييخ بالبيضين بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة، خلفاً لوالده، رحمه الله.

وبتلك المناسبة، عبر الشيخ أحمد الشيخي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

كما قدم "الشيخي" شكره لمحافظ محافظة القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، والسير قدماً على نهج قادة وحكام هذه البلاد -حفظهم الله-، وجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين.

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صدور قرار بتعيين "الشيخي" شيخاً لقبيلة المشاييخ ببلدة البيضين بوادي حلي
سبق

صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تعيين الشيخ أحمد بن خليل الشيخي، شيخاً لقبيلة المشاييخ بالبيضين بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة، خلفاً لوالده، رحمه الله.

وبتلك المناسبة، عبر الشيخ أحمد الشيخي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

كما قدم "الشيخي" شكره لمحافظ محافظة القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، والسير قدماً على نهج قادة وحكام هذه البلاد -حفظهم الله-، وجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
12:06 AM

صدور قرار بتعيين "الشيخي" شيخاً لقبيلة المشاييخ ببلدة البيضين بوادي حلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تعيين الشيخ أحمد بن خليل الشيخي، شيخاً لقبيلة المشاييخ بالبيضين بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة، خلفاً لوالده، رحمه الله.

وبتلك المناسبة، عبر الشيخ أحمد الشيخي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

كما قدم "الشيخي" شكره لمحافظ محافظة القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، والسير قدماً على نهج قادة وحكام هذه البلاد -حفظهم الله-، وجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين.

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