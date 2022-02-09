أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 26 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 26 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.التحالف ميليشيا الحوثي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 26 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 26 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.