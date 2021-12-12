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"مسك" تُدشِّن أول مسارات تجربة العمل الافتراضي في الأمن السيبراني

في إطار تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع "stc"  الممكِّن الرقمي في السعودية

أعلنت مؤسسة "مسك الخيرية" تدشين أول مسارات برنامج "تجربة العمل الافتراضي" لفتح الأبواب أمام المتطلعين إلى خوض تجارب عملية في مجال الأمن السيبراني تحت مظلة شركة الاتصالات السعودية، وذلك في إطار تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع "stc"، الممكِّن الرقمي في السعودية.

وقالت "مسك الخيرية": إن هذا المسار يهدف لإكساب الشباب السعودي تجارب عملية قصيرة المدى، تضم مهارات تحليل الاستجابة للحوادث السيبرانية، ومعالجة الثغرات الأمنية، وتطبيق الاستجابات المناسبة للحوادث، في وسط افتراضي، يشرف عليه فريق الأمن السيبراني في "stc".

وسيعمل المنخرطون في هذا المسار عن قرب مع فريق الأمن السيبراني لشركة "stc" ، وتنتهي التجربة بشهادة تدريبية، تمنحها "مسك الخيرية" لمن أتم المسار، وأكمل متطلباته، التي تصادق على إكساب المشارك المهارات الأولية للعمل محلل استجابة للحوادث، بما يثري سيرته الوظيفية، ويعزز من فرص عمله في مجال الأمن السيبراني.

ويمتد مسار "تجربة الأمن السيبراني مع stc " لسبع ساعات متصلة، سيطلع خلالها المشارك على المواد التعليمية، وينجز المهام العملية المطلوبة، فيما تستهدف التجربة الشباب والشابات الذين هم على أبواب التخرج الجامعي، أو حديثي التخرج، أو الموظفين حديثًا، ويطمحون للعمل في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الشبكات، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ويأتي هذا التعاون في إطار تفعيل اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" و"stc"؛ لإثراء البيئة الرقمية وبرامج المهارات التقنية بخبرات وتجارب "stc"، وتقديمها بواسطة المنصة التعليمية الرقمية في "مكان مسك".

كما يُعدُّ برنامج "تجربة العمل الافتراضي" أحد برامج "مسك المهارات"، ويوفر فرصًا واقعية وفريدة من نوعها للعمل عن قرب مع شركات عالمية ومحلية رائدة، ويقوم على أساس إنجاز مهام قصيرة في بيئة عمل افتراضية، تفتح آفاقًا مهنية أوسع أمام مستقبلهم الوظيفي، وتُمكِّنهم من إتقان مهارات عملية يطلبها سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" تُدشِّن أول مسارات تجربة العمل الافتراضي في الأمن السيبراني
سبق

أعلنت مؤسسة "مسك الخيرية" تدشين أول مسارات برنامج "تجربة العمل الافتراضي" لفتح الأبواب أمام المتطلعين إلى خوض تجارب عملية في مجال الأمن السيبراني تحت مظلة شركة الاتصالات السعودية، وذلك في إطار تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع "stc"، الممكِّن الرقمي في السعودية.

وقالت "مسك الخيرية": إن هذا المسار يهدف لإكساب الشباب السعودي تجارب عملية قصيرة المدى، تضم مهارات تحليل الاستجابة للحوادث السيبرانية، ومعالجة الثغرات الأمنية، وتطبيق الاستجابات المناسبة للحوادث، في وسط افتراضي، يشرف عليه فريق الأمن السيبراني في "stc".

وسيعمل المنخرطون في هذا المسار عن قرب مع فريق الأمن السيبراني لشركة "stc" ، وتنتهي التجربة بشهادة تدريبية، تمنحها "مسك الخيرية" لمن أتم المسار، وأكمل متطلباته، التي تصادق على إكساب المشارك المهارات الأولية للعمل محلل استجابة للحوادث، بما يثري سيرته الوظيفية، ويعزز من فرص عمله في مجال الأمن السيبراني.

ويمتد مسار "تجربة الأمن السيبراني مع stc " لسبع ساعات متصلة، سيطلع خلالها المشارك على المواد التعليمية، وينجز المهام العملية المطلوبة، فيما تستهدف التجربة الشباب والشابات الذين هم على أبواب التخرج الجامعي، أو حديثي التخرج، أو الموظفين حديثًا، ويطمحون للعمل في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الشبكات، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ويأتي هذا التعاون في إطار تفعيل اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" و"stc"؛ لإثراء البيئة الرقمية وبرامج المهارات التقنية بخبرات وتجارب "stc"، وتقديمها بواسطة المنصة التعليمية الرقمية في "مكان مسك".

كما يُعدُّ برنامج "تجربة العمل الافتراضي" أحد برامج "مسك المهارات"، ويوفر فرصًا واقعية وفريدة من نوعها للعمل عن قرب مع شركات عالمية ومحلية رائدة، ويقوم على أساس إنجاز مهام قصيرة في بيئة عمل افتراضية، تفتح آفاقًا مهنية أوسع أمام مستقبلهم الوظيفي، وتُمكِّنهم من إتقان مهارات عملية يطلبها سوق العمل.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:28 PM

"مسك" تُدشِّن أول مسارات تجربة العمل الافتراضي في الأمن السيبراني

في إطار تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع "stc"  الممكِّن الرقمي في السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة "مسك الخيرية" تدشين أول مسارات برنامج "تجربة العمل الافتراضي" لفتح الأبواب أمام المتطلعين إلى خوض تجارب عملية في مجال الأمن السيبراني تحت مظلة شركة الاتصالات السعودية، وذلك في إطار تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع "stc"، الممكِّن الرقمي في السعودية.

وقالت "مسك الخيرية": إن هذا المسار يهدف لإكساب الشباب السعودي تجارب عملية قصيرة المدى، تضم مهارات تحليل الاستجابة للحوادث السيبرانية، ومعالجة الثغرات الأمنية، وتطبيق الاستجابات المناسبة للحوادث، في وسط افتراضي، يشرف عليه فريق الأمن السيبراني في "stc".

وسيعمل المنخرطون في هذا المسار عن قرب مع فريق الأمن السيبراني لشركة "stc" ، وتنتهي التجربة بشهادة تدريبية، تمنحها "مسك الخيرية" لمن أتم المسار، وأكمل متطلباته، التي تصادق على إكساب المشارك المهارات الأولية للعمل محلل استجابة للحوادث، بما يثري سيرته الوظيفية، ويعزز من فرص عمله في مجال الأمن السيبراني.

ويمتد مسار "تجربة الأمن السيبراني مع stc " لسبع ساعات متصلة، سيطلع خلالها المشارك على المواد التعليمية، وينجز المهام العملية المطلوبة، فيما تستهدف التجربة الشباب والشابات الذين هم على أبواب التخرج الجامعي، أو حديثي التخرج، أو الموظفين حديثًا، ويطمحون للعمل في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الشبكات، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ويأتي هذا التعاون في إطار تفعيل اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" و"stc"؛ لإثراء البيئة الرقمية وبرامج المهارات التقنية بخبرات وتجارب "stc"، وتقديمها بواسطة المنصة التعليمية الرقمية في "مكان مسك".

كما يُعدُّ برنامج "تجربة العمل الافتراضي" أحد برامج "مسك المهارات"، ويوفر فرصًا واقعية وفريدة من نوعها للعمل عن قرب مع شركات عالمية ومحلية رائدة، ويقوم على أساس إنجاز مهام قصيرة في بيئة عمل افتراضية، تفتح آفاقًا مهنية أوسع أمام مستقبلهم الوظيفي، وتُمكِّنهم من إتقان مهارات عملية يطلبها سوق العمل.

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