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ترقية "القحطاني" للمرتبة الثانية عشرة بجمارك مطار نجران

صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك بترقية عبد الهادي بن سعد القحطاني، المدير العام لجمرك مطار نجران، إلى المرتبة "الثانية عشرة".

"سبق" تبارك لـ"القحطاني"، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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ترقية "القحطاني" للمرتبة الثانية عشرة بجمارك مطار نجران
سبق

صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك بترقية عبد الهادي بن سعد القحطاني، المدير العام لجمرك مطار نجران، إلى المرتبة "الثانية عشرة".

"سبق" تبارك لـ"القحطاني"، وتتمنى له التوفيق والسداد.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:26 PM

ترقية "القحطاني" للمرتبة الثانية عشرة بجمارك مطار نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك بترقية عبد الهادي بن سعد القحطاني، المدير العام لجمرك مطار نجران، إلى المرتبة "الثانية عشرة".

"سبق" تبارك لـ"القحطاني"، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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200 مليون

26 ديسمبر
22,717
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