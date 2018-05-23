ترقية "القحطاني" للمرتبة الثانية عشرة بجمارك مطار نجران

صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك بترقية عبد الهادي بن سعد القحطاني، المدير العام لجمرك مطار نجران، إلى المرتبة "الثانية عشرة".
"سبق" تبارك لـ"القحطاني"، وتتمنى له التوفيق والسداد.
صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك بترقية عبد الهادي بن سعد القحطاني، المدير العام لجمرك مطار نجران، إلى المرتبة "الثانية عشرة".
"سبق" تبارك لـ"القحطاني"، وتتمنى له التوفيق والسداد.
صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك بترقية عبد الهادي بن سعد القحطاني، المدير العام لجمرك مطار نجران، إلى المرتبة "الثانية عشرة".
"سبق" تبارك لـ"القحطاني"، وتتمنى له التوفيق والسداد.
صدر قرار محافظ الهيئة العامة للجمارك بترقية عبد الهادي بن سعد القحطاني، المدير العام لجمرك مطار نجران، إلى المرتبة "الثانية عشرة".
"سبق" تبارك لـ"القحطاني"، وتتمنى له التوفيق والسداد.