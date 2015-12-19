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السعودية ضمن العشرة الأوائل.. هذه قائمة أفضل دول للمتقاعدين

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أفضل عشر دول للعيش للمتقاعدين وفقًا لتصنيف صحيفة "إكسبريس" البريطانية لعام 2021. وتصدرت دولة الإمارات قائمة العشرة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على عوامل عدة، منها مستويات السعادة، وتكلفة المعيشة، ومتوسط الأجور الشهرية، والصحة، وعدد ساعات سطوع الشمس في السنة.. ومؤشرات أخرى.

وتضمنت القائمة 3 دول خليجية ضمن القائمة، هي السعودية والإمارات والبحرين.

قائمة أفضل 10 دول للمتقاعدين:

1- الإمارات العربية المتحدة
2- أستراليا
3- إسرائيل
4- البحرين
5- المملكة العربية السعودية
6- قبرص
7- إسبانيا
8- مالطا
9- كولومبيا
10- تايلاند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية ضمن العشرة الأوائل.. هذه قائمة أفضل دول للمتقاعدين
سبق

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أفضل عشر دول للعيش للمتقاعدين وفقًا لتصنيف صحيفة "إكسبريس" البريطانية لعام 2021. وتصدرت دولة الإمارات قائمة العشرة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على عوامل عدة، منها مستويات السعادة، وتكلفة المعيشة، ومتوسط الأجور الشهرية، والصحة، وعدد ساعات سطوع الشمس في السنة.. ومؤشرات أخرى.

وتضمنت القائمة 3 دول خليجية ضمن القائمة، هي السعودية والإمارات والبحرين.

قائمة أفضل 10 دول للمتقاعدين:

1- الإمارات العربية المتحدة
2- أستراليا
3- إسرائيل
4- البحرين
5- المملكة العربية السعودية
6- قبرص
7- إسبانيا
8- مالطا
9- كولومبيا
10- تايلاند

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
12:42 AM

السعودية ضمن العشرة الأوائل.. هذه قائمة أفضل دول للمتقاعدين

A A A
خالد علي - الرياض
3
3,602

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أفضل عشر دول للعيش للمتقاعدين وفقًا لتصنيف صحيفة "إكسبريس" البريطانية لعام 2021. وتصدرت دولة الإمارات قائمة العشرة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على عوامل عدة، منها مستويات السعادة، وتكلفة المعيشة، ومتوسط الأجور الشهرية، والصحة، وعدد ساعات سطوع الشمس في السنة.. ومؤشرات أخرى.

وتضمنت القائمة 3 دول خليجية ضمن القائمة، هي السعودية والإمارات والبحرين.

قائمة أفضل 10 دول للمتقاعدين:

1- الإمارات العربية المتحدة
2- أستراليا
3- إسرائيل
4- البحرين
5- المملكة العربية السعودية
6- قبرص
7- إسبانيا
8- مالطا
9- كولومبيا
10- تايلاند

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,643
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,498
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,428

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