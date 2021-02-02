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"محافظ الزلفي" يترأس اجتماع المجلس المحلي الثالث ويلتقي مدير جوازات الرياض

ناقَشَ أسباب تعثر بعض المشاريع وحاجة حي النخيل للصرف الصحي ومواقف للشاحنات

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي في دورته العشرين لهذا العام، وناقش المجلس عددًا من المشاريع والمواضيع التنموية للمحافظة.

وناقش العتيبي خلال الاجتماع أسباب توقف بعض مشاريع القطاع الخاص وسبل معالجة ذلك مع الجهات ذات العلاقة. كما ناقش المجلس تأهيل طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرحلته الثانية باتجاه محافظة الغاط؛ علاوة على حاجة بعض شوارع المحافظة للتوسعة والسفلتة، إضافة لمناقشة حاجة حي النخيل لخدمات مشروع الصرف الصحي وتخصيص موقع مركبات نقل الرمال (الشاحنات).

وتخلل الاجتماعَ أيضًا مناقشةُ العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.

من جهة أخرى الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي في مكتبه بديوان المحافظة، مديرَ عام جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن عبدالعزيز السعد والوفد المرافق له، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومدير جوازات الزلفي العقيد فهد المسعود، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات واحتياجات المحافظة، إضافة إلى مناقشة برامج تطوير جوازات الزلفي المستقبلية.

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"محافظ الزلفي" يترأس اجتماع المجلس المحلي الثالث ويلتقي مدير جوازات الرياض
سبق

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي في دورته العشرين لهذا العام، وناقش المجلس عددًا من المشاريع والمواضيع التنموية للمحافظة.

وناقش العتيبي خلال الاجتماع أسباب توقف بعض مشاريع القطاع الخاص وسبل معالجة ذلك مع الجهات ذات العلاقة. كما ناقش المجلس تأهيل طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرحلته الثانية باتجاه محافظة الغاط؛ علاوة على حاجة بعض شوارع المحافظة للتوسعة والسفلتة، إضافة لمناقشة حاجة حي النخيل لخدمات مشروع الصرف الصحي وتخصيص موقع مركبات نقل الرمال (الشاحنات).

وتخلل الاجتماعَ أيضًا مناقشةُ العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.

من جهة أخرى الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي في مكتبه بديوان المحافظة، مديرَ عام جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن عبدالعزيز السعد والوفد المرافق له، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومدير جوازات الزلفي العقيد فهد المسعود، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات واحتياجات المحافظة، إضافة إلى مناقشة برامج تطوير جوازات الزلفي المستقبلية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:55 AM

"محافظ الزلفي" يترأس اجتماع المجلس المحلي الثالث ويلتقي مدير جوازات الرياض

ناقَشَ أسباب تعثر بعض المشاريع وحاجة حي النخيل للصرف الصحي ومواقف للشاحنات

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فلاح الجوفان - الزلفي
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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي في دورته العشرين لهذا العام، وناقش المجلس عددًا من المشاريع والمواضيع التنموية للمحافظة.

وناقش العتيبي خلال الاجتماع أسباب توقف بعض مشاريع القطاع الخاص وسبل معالجة ذلك مع الجهات ذات العلاقة. كما ناقش المجلس تأهيل طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرحلته الثانية باتجاه محافظة الغاط؛ علاوة على حاجة بعض شوارع المحافظة للتوسعة والسفلتة، إضافة لمناقشة حاجة حي النخيل لخدمات مشروع الصرف الصحي وتخصيص موقع مركبات نقل الرمال (الشاحنات).

وتخلل الاجتماعَ أيضًا مناقشةُ العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.

من جهة أخرى الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي في مكتبه بديوان المحافظة، مديرَ عام جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن عبدالعزيز السعد والوفد المرافق له، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومدير جوازات الزلفي العقيد فهد المسعود، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات واحتياجات المحافظة، إضافة إلى مناقشة برامج تطوير جوازات الزلفي المستقبلية.

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