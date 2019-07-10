النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:45 PM

اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
1
336

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة