سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .
اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .
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اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفياتوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-10
سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:45 PM
اليابان: تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .
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