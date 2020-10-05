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بعد غد.. "الشركة الدولية للموارد البشرية" تستعد لتنظيم دورة للأخصائيين

تشمل المفاهيم الأساسية في الإدارة والتنمية وتحليل الوظائف وتوصيفها

تستعد الشركة الدولية للموارد البشرية لإقامة دورة (أخصائي الموارد البشرية) في المركز الدولي المتخصص للتدريب في اليوم السابع من الشهر الحالي للمستشار سعيد العمري؛ الخبير المعتمد من الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM، وبشهادة معتمدة من المؤسسة العامة، بعد اكتمال نصاب المشتركين.

وتشتمل الدورة على المفاهيم الأساسية في إدارة وتنمية الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية وتحليل الوظائف وتوصيفها، والجوانب القانونية في الموارد البشرية، وتقييم أداء الموظفين وتدريبهم.

جاءت الدورة بناءً على سلسلة دورات متنوعة فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية، ما ينعكس على تطور الموظف وارتفاع منسوب الأداء.

الشركة الدولية للموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد غد.. "الشركة الدولية للموارد البشرية" تستعد لتنظيم دورة للأخصائيين
سبق

تستعد الشركة الدولية للموارد البشرية لإقامة دورة (أخصائي الموارد البشرية) في المركز الدولي المتخصص للتدريب في اليوم السابع من الشهر الحالي للمستشار سعيد العمري؛ الخبير المعتمد من الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM، وبشهادة معتمدة من المؤسسة العامة، بعد اكتمال نصاب المشتركين.

وتشتمل الدورة على المفاهيم الأساسية في إدارة وتنمية الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية وتحليل الوظائف وتوصيفها، والجوانب القانونية في الموارد البشرية، وتقييم أداء الموظفين وتدريبهم.

جاءت الدورة بناءً على سلسلة دورات متنوعة فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية، ما ينعكس على تطور الموظف وارتفاع منسوب الأداء.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
01:34 PM

بعد غد.. "الشركة الدولية للموارد البشرية" تستعد لتنظيم دورة للأخصائيين

تشمل المفاهيم الأساسية في الإدارة والتنمية وتحليل الوظائف وتوصيفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد الشركة الدولية للموارد البشرية لإقامة دورة (أخصائي الموارد البشرية) في المركز الدولي المتخصص للتدريب في اليوم السابع من الشهر الحالي للمستشار سعيد العمري؛ الخبير المعتمد من الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM، وبشهادة معتمدة من المؤسسة العامة، بعد اكتمال نصاب المشتركين.

وتشتمل الدورة على المفاهيم الأساسية في إدارة وتنمية الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية وتحليل الوظائف وتوصيفها، والجوانب القانونية في الموارد البشرية، وتقييم أداء الموظفين وتدريبهم.

جاءت الدورة بناءً على سلسلة دورات متنوعة فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية، ما ينعكس على تطور الموظف وارتفاع منسوب الأداء.

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