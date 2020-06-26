"الصحة ": نسبة الأطفال من الحالات المعلنة اليوم 10% والإناث 34٪ وكبار السن 4%
(52632) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (174577) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (52632) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2273) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2589) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (120471) حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3938) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1474) حالة، بإضافة (46) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة؛ فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (38470) فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1518229) فحصًا.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (9619573) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4849802) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (489556) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
"الصحة ": نسبة الأطفال من الحالات المعلنة اليوم 10% والإناث 34٪ وكبار السن 4%
عبدالله البرقاويسبق2020-06-26
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (174577) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (52632) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2273) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2589) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (120471) حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3938) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1474) حالة، بإضافة (46) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة؛ فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (38470) فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1518229) فحصًا.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (9619573) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4849802) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (489556) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
05:11 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
06:59 PM
"الصحة ": نسبة الأطفال من الحالات المعلنة اليوم 10% والإناث 34٪ وكبار السن 4%
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (174577) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (52632) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2273) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2589) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (120471) حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3938) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1474) حالة، بإضافة (46) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة؛ فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (38470) فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1518229) فحصًا.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (9619573) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4849802) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (489556) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.