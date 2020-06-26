‫"الصحة ": نسبة الأطفال من الحالات المعلنة اليوم 10% والإناث 34٪ وكبار السن 4%

(52632) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية

أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (174577) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (52632) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2273) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2589) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (120471) حالة.

وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها (3938) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الدمام (346) حالة، والهفوف (332) حالة، والمبرز (294) حالة، وخميس مشيط (274) حالة، وجدة (243) حالة، والقطيف (237) حالة، والرياض (217) حالة، والخبر (205) حالات، ومكة المكرمة (184) حالة، والطائف (157) حالة، والمدينة المنورة (148) حالة، وحفر الباطن (119) حالة، وحائل (100) حالة، ونجران (86) حالة، وبريدة (84) حالة، والظهران (82) حالة، وأبها (58) حالة، وأحد رفيدة (42) حالة، والجبيل (40) حالة، ومحايل عسير (36) حالة، وتبوك (32) حالة، وبيشة (29) حالة، وجازن (28) حالة، وشرورة (28) حالة، ووادي بن هشبل (26) حالة، وبيش (25) حالة، وعنيزة (24) حالة، وينبع (20) حالة، والباحة (19) حالة، والرس (18) حالة، والنعيرية (16) حالة، وسكاكا (15) حالة، والنماص (15) حالة، والخفجي (15) حالة، والحائط (15) حالة، ووادي الدواسر (14) حالة، ورجال ألمع (12) حالة، وقرية العليا (12) حالة، والخرج (11) حالة، وثريبان (10) حالات، والمجاردة (10) حالات، وبقيق (9) حالات، وصفوى (9) حالات، وثادق (9) حالات، والمخواة (8) حالات، والأسياح (8) حالات، والبدائع (8) حالات، ورفحاء (8) حالات، وساجر (8) حالات، والقنفذة (7) حالات، وسراة عبيدة (7) حالات، وفرسان (7) حالات، وخليص (7) حالات، والحناكية (6) حالات، وتنومة (6) حالات، وسبت العلايا (6) حالات، وتثليث (6) حالات، ورابغ (6) حالات، والمذنب (5) حالات، وبللسمر (5) حالات، وظهران الجنوب (5) حالات، ومليجة (5) حالات، والعارضة (5) حالات، وصبيا (5) حالات، وعرعر (5) حالات، ومهد الذهب (4) حالات، والبكيرية (4) حالات، والنبهانية (4) حالات، ورياض الخبراء (4) حالات، وصامطة (4) حالات، وأحد المسارحة (4) حالات، والقرى (3) حالات، والعلا (3) حالات، والمظيلف (3) حالات، وبارق (3) حالات، والبطحاء (3) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، وسلوى (3) حالات، والقيصومة (3) حالات، وبدر الجنوب (3) حالات، وحبونا (3) حالات، ورماح (3) حالات، والمندق حالتان، وقلوة حالتان، والمويه حالتان، والبشائر حالتان، وتبالة حالتان، وخباش حالتان، ورفائع الجمش حالتان، والبدع حالتان، وتيماء حالتان، وأملج حالتان، وحالة واحدة في كل من: (العقيق، وبلجرشي، ودومة الجندل، والميقوع، وطبرجل، وخيبر، وضرية، والقريات، والقوز، ونمرة، وتربة، والقحمة، وأبو عريش، والدرب، والعيدابي، وفيفا، وثار، ويدمة، والعويقلة، وشقراء، وتمير، ووثيلان، وضباء).

كما بلغ عدد الوفيات (1474) حالة، بإضافة (46) حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة؛ فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (38470) فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1518229) فحصًا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (9619573) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4849802) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (489556) حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.