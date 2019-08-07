النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سبع وصايا ومحاذير تنبهه لها الصحة عند زيارة محال الحلاقة

محذرة من حلاقي الطرق واستخدام أدوات الغير ومادة "الشبّة"

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة توخي الحذر عند زيارة محال الحلاقة، والالتزام بالاحتياطات التي من شأنها ضمان السلامة الصحية، وتجنب أي تهاون قد يجر خلفه أمراضًا لا تحمد عقباها.

وأوردت "الصحة" أربع وصايا عند الحلاقة في أي من المحال المتخصصة، أولها: اختيار حلاق يكون مرخصًا له بالعمل من الجهات المعنية، ثم الحرص على أن يغسل الحلاق يديه قبل مباشرة العمل، وثالثًا: استخدام أمواس حلاقة جديدة، وأخيرًا مطالبة الحلاق باستخدام أمواس المرة الواحدة.

فيما قد حذرت من اختيار حلاقي الطرق، واللجوء لاستخدام أدوات الغير، كذلك استخدام مادة الشبّة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سبع وصايا ومحاذير تنبهه لها الصحة عند زيارة محال الحلاقة
سبق

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة توخي الحذر عند زيارة محال الحلاقة، والالتزام بالاحتياطات التي من شأنها ضمان السلامة الصحية، وتجنب أي تهاون قد يجر خلفه أمراضًا لا تحمد عقباها.

وأوردت "الصحة" أربع وصايا عند الحلاقة في أي من المحال المتخصصة، أولها: اختيار حلاق يكون مرخصًا له بالعمل من الجهات المعنية، ثم الحرص على أن يغسل الحلاق يديه قبل مباشرة العمل، وثالثًا: استخدام أمواس حلاقة جديدة، وأخيرًا مطالبة الحلاق باستخدام أمواس المرة الواحدة.

فيما قد حذرت من اختيار حلاقي الطرق، واللجوء لاستخدام أدوات الغير، كذلك استخدام مادة الشبّة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
11:24 PM

سبع وصايا ومحاذير تنبهه لها الصحة عند زيارة محال الحلاقة

محذرة من حلاقي الطرق واستخدام أدوات الغير ومادة "الشبّة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,945

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة توخي الحذر عند زيارة محال الحلاقة، والالتزام بالاحتياطات التي من شأنها ضمان السلامة الصحية، وتجنب أي تهاون قد يجر خلفه أمراضًا لا تحمد عقباها.

وأوردت "الصحة" أربع وصايا عند الحلاقة في أي من المحال المتخصصة، أولها: اختيار حلاق يكون مرخصًا له بالعمل من الجهات المعنية، ثم الحرص على أن يغسل الحلاق يديه قبل مباشرة العمل، وثالثًا: استخدام أمواس حلاقة جديدة، وأخيرًا مطالبة الحلاق باستخدام أمواس المرة الواحدة.

فيما قد حذرت من اختيار حلاقي الطرق، واللجوء لاستخدام أدوات الغير، كذلك استخدام مادة الشبّة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,566
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,607
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,684

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة