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ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيمًا بإسقاط الطائرة الأمريكية

تقارير إعلامية تؤكد عقد اجتماع في البيت الأبيض لاتخاذ قرار الرد على اعتداءات إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر": إن "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

من جهتها أشارت تقارير إعلامية إلى عقد اجتماع في البيت الأبيض لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وقالت مراسلة قناة العربية إن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

فيما كشفت التقارير أن واشنطن أرسلت قطعًا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيمًا بإسقاط الطائرة الأمريكية
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر": إن "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

من جهتها أشارت تقارير إعلامية إلى عقد اجتماع في البيت الأبيض لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وقالت مراسلة قناة العربية إن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

فيما كشفت التقارير أن واشنطن أرسلت قطعًا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
05:33 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
05:53 PM

ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيمًا بإسقاط الطائرة الأمريكية

تقارير إعلامية تؤكد عقد اجتماع في البيت الأبيض لاتخاذ قرار الرد على اعتداءات إيران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
23
4,259

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر": إن "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

من جهتها أشارت تقارير إعلامية إلى عقد اجتماع في البيت الأبيض لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وقالت مراسلة قناة العربية إن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

فيما كشفت التقارير أن واشنطن أرسلت قطعًا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

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