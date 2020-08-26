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نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

الأرصاد: حالة تستمر حتى السابعة مساء وتشمل 5 محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويدمة، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويدمة، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:52 AM

نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

الأرصاد: حالة تستمر حتى السابعة مساء وتشمل 5 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويدمة، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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