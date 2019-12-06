تقارير أمريكية تزعم تورط طالب سعودي بإطلاق النار على قاعدة جوية بفلوريدا

راح ضحيته 4 أشخاص بينهم هو وأصيب 7 آخرون

زعمت تقارير أمريكية أن مطلق النار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، والتي راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم مطلق النار وأصيب 7 آخرون؛ أن المشتبه به يعتقد أنه طالب سعودي.

ونقلت التقارير عن مسؤول أمريكي أن المشتبه به في إطلاق النار كان طالبًا في مجال الطيران من السعودية، وتحقق السلطات الأمريكية في الدوافع خلف هذه الجريمة.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، الجمعة؛ مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، تحقيقاته في الحادث، بينما لم تتضح بعدُ أسباب ودوافع مطلق النار.