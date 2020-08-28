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جامعة جازان تفتح باب التقديم على وظائف طبية وصحية

عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر

أعلنت جامعة جازان، عن فتح باب التقديم إلكترونيًّا على وظائف طبية وصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة موسى محرق: فترة التقديم تمتد لـ10 أيام؛ ابتداء من الخميس الموافق 27/ 8/ 2020 حتى السبت الموافق 5/ 9/ 2020.

وأضاف: الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، تُشرف على عملية استقبال الطلبات إلكترونيًّا، ومراجعتها وتدقيقها وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، ودون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة للتقديم أو للاستفسار؛ وذلك عبر زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط والضوابط والتسجيل: https://www.jazanu.edu.sa/gamsjuhop/hospitaljobs/

وأكد "محرق"، حرص واهتمام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على توفير وتسخير كل الإمكانات والخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على الراغبين عملية التقديم على الوظائف المعلنة.

وذكر أن رئيس الجامعة أكد مرارًا أن الجامعة تفخر بشباب وشابات الوطن الذين سيسهمون في تميز أداء الجامعة خدمة للوطن والمجتمع، وبما يحقق تطلعات القيادة في العمل على تنمية الإنسان والمكان.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تفتح باب التقديم على وظائف طبية وصحية
سبق

أعلنت جامعة جازان، عن فتح باب التقديم إلكترونيًّا على وظائف طبية وصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة موسى محرق: فترة التقديم تمتد لـ10 أيام؛ ابتداء من الخميس الموافق 27/ 8/ 2020 حتى السبت الموافق 5/ 9/ 2020.

وأضاف: الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، تُشرف على عملية استقبال الطلبات إلكترونيًّا، ومراجعتها وتدقيقها وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، ودون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة للتقديم أو للاستفسار؛ وذلك عبر زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط والضوابط والتسجيل: https://www.jazanu.edu.sa/gamsjuhop/hospitaljobs/

وأكد "محرق"، حرص واهتمام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على توفير وتسخير كل الإمكانات والخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على الراغبين عملية التقديم على الوظائف المعلنة.

وذكر أن رئيس الجامعة أكد مرارًا أن الجامعة تفخر بشباب وشابات الوطن الذين سيسهمون في تميز أداء الجامعة خدمة للوطن والمجتمع، وبما يحقق تطلعات القيادة في العمل على تنمية الإنسان والمكان.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
04:07 PM

جامعة جازان تفتح باب التقديم على وظائف طبية وصحية

عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أعلنت جامعة جازان، عن فتح باب التقديم إلكترونيًّا على وظائف طبية وصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة موسى محرق: فترة التقديم تمتد لـ10 أيام؛ ابتداء من الخميس الموافق 27/ 8/ 2020 حتى السبت الموافق 5/ 9/ 2020.

وأضاف: الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، تُشرف على عملية استقبال الطلبات إلكترونيًّا، ومراجعتها وتدقيقها وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، ودون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة للتقديم أو للاستفسار؛ وذلك عبر زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط والضوابط والتسجيل: https://www.jazanu.edu.sa/gamsjuhop/hospitaljobs/

وأكد "محرق"، حرص واهتمام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على توفير وتسخير كل الإمكانات والخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على الراغبين عملية التقديم على الوظائف المعلنة.

وذكر أن رئيس الجامعة أكد مرارًا أن الجامعة تفخر بشباب وشابات الوطن الذين سيسهمون في تميز أداء الجامعة خدمة للوطن والمجتمع، وبما يحقق تطلعات القيادة في العمل على تنمية الإنسان والمكان.

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