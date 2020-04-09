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"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات

للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية

واصلت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وشددت الهيئة خلال الجولات على ضرورة استمرار مقدمي الخدمات في فحص درجة حرارة المندوبين يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الأغراض على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وأشارت هيئة الاتصالات إلى قيام فرقها التفتيشية بمراقبة مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومرافقة المندوبين أثناء أداء مهامهم، ومعاينة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات المالية بحدها الأعلى ضد كل المخالفين.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات
سبق

واصلت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وشددت الهيئة خلال الجولات على ضرورة استمرار مقدمي الخدمات في فحص درجة حرارة المندوبين يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الأغراض على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وأشارت هيئة الاتصالات إلى قيام فرقها التفتيشية بمراقبة مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومرافقة المندوبين أثناء أداء مهامهم، ومعاينة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات المالية بحدها الأعلى ضد كل المخالفين.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:02 PM

"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات

للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وشددت الهيئة خلال الجولات على ضرورة استمرار مقدمي الخدمات في فحص درجة حرارة المندوبين يومياً، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الأغراض على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وأشارت هيئة الاتصالات إلى قيام فرقها التفتيشية بمراقبة مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومرافقة المندوبين أثناء أداء مهامهم، ومعاينة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات المالية بحدها الأعلى ضد كل المخالفين.

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