فيديو مروع.. لحظة انفجار سيارة بسباق جائزة البحرين الكبرى

تحوّلت إلى كتلة من اللهب والسائق خرج بعد 20 ثانية

تعرّض رومان غروغان، سائق فورمولا 1، لحادث مروع في سباق جائزة البحرين الكبرى، الأحد، حين انفجرت سيارته وتحولت إلى كتلة من النيران، وانشطرت نصفين؛ مما تسبب في توقف السباق.

في الدورة الأولى، انحرف غروغان عن المضمار بعد الزاوية الثالثة بعد بعض الاحتكاك مع دانييل كفيات سائق فريق "هاس"، وانفجرت سيارته عند الاصطدام وانشطرت إلى نصفين، حسب موقع "سي إن إن" بالعربية.

خرج السائق الفرنسي بأعجوبة من بين ألسنة اللهب بعد عدة ثوان، وتم إسعافه على الفور من قِبَل خدمات الطوارئ على جانب المضمار.

وقال غونتر شتاينر، مدير فريق هاس لشبكة Sky Sports: "إنه بخير، فقد أصيب بحروق طفيفة في اليدين والكاحلين"؛ مضيفًا: "من الواضح أنه اهتز وخضع لجميع الفحوصات اللازمة بعد تأثير مثل هذا. إنه في وعيه".

وأضاف فريق "هاس" على تويتر: "كإجراء احترازي وللمزيد من التقييم الطبي؛ سيتم نقل رومان إلى المستشفى".

وقدّرت قناة Sky Sports أن هناك 18- 20 ثانية فاصلة بين نقطة التأثير وغروغان الخارج من اللهب، كان النصف الأمامي من السيارة متهالكًا ومتفحمًا، وتمكّن غروسغين من الهروب منه بمفرده، ليعتلي الحواجز الجانبية للمسار.

وقال آلان فان دير ميروي، سائق السيارة الطبية، لشبكة Sky Sports: "خلال 12 عامًا لم أشاهد مثل هذا القدر من النار"، "ثم بدأ رومان للتو في الخروج من السيارة بنفسه، وهو أمر مذهل بعد حادثة من هذا القبيل".

وكتب لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات، على تويتر: "أنا ممتن جدًّا لأن رومان آمن... المخاطرة التي نتحملها ليست مزحة، لأولئك الذين نسوا أننا وضعنا حياتنا على المحك من أجل هذه الرياضة وما نحب القيام به. نشكر الاتحاد الدولي للسيارات على الخطوات الهائلة التي اتخذت لرومان ليبتعد عن ذلك بأمان".

وظهر غروغان لأول مرة في "فورمولا وان" في عام 2009، وانضم إلى فريق هاس الأمريكي في 2016؛ على الرغم من أنه من المقرر أن يغادر في نهاية الموسم الحالي.

واعتلى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا 10 منصات تتويج خلال مسيرته.