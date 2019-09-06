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لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها

"مارغوت فالستروم" أكدت عدم وجود خلافات مع الحكومة

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.

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لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها
سبق

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
06:33 PM

لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها

"مارغوت فالستروم" أكدت عدم وجود خلافات مع الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.

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