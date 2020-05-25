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نجران.. السيول تجرف منزل مواطن في قرية "آل بالطحين"

بعد هطول أمطار غزيرة.. ومطالب بالتدخل وإصلاح الأضرار

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة نجران في إلحاق أضرار كبيرة بسبب غزارتها.

ففي مركز المجمع، وتحديدًا في قرية آل بالطحين، جرفت السيول المنقولة منزل المواطن مهدي سعيدان آل بالطحين، وألحقت به أضرارًا جسيمة، متمثلة بتلفيات في المباني، وتكسير، وكذلك سقوط بعض الجدران.

كما شملت تلك الأضرار حجز بعض السيارات.

ووجّه آل بالطحين نداء عاجلاً عبر "سبق" لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة نجران، للتدخل السريع لإصلاح الطرق المؤدية إلى منزله، وكذلك عمل حمايات للمنزل في ظل المخاوف من انهياره بسبب استمرار الأمطار خوفًا عليه وعلى أسرته.

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نجران.. السيول تجرف منزل مواطن في قرية "آل بالطحين"
سبق

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة نجران في إلحاق أضرار كبيرة بسبب غزارتها.

ففي مركز المجمع، وتحديدًا في قرية آل بالطحين، جرفت السيول المنقولة منزل المواطن مهدي سعيدان آل بالطحين، وألحقت به أضرارًا جسيمة، متمثلة بتلفيات في المباني، وتكسير، وكذلك سقوط بعض الجدران.

كما شملت تلك الأضرار حجز بعض السيارات.

ووجّه آل بالطحين نداء عاجلاً عبر "سبق" لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة نجران، للتدخل السريع لإصلاح الطرق المؤدية إلى منزله، وكذلك عمل حمايات للمنزل في ظل المخاوف من انهياره بسبب استمرار الأمطار خوفًا عليه وعلى أسرته.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:13 AM
اخر تعديل
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:46 AM

نجران.. السيول تجرف منزل مواطن في قرية "آل بالطحين"

بعد هطول أمطار غزيرة.. ومطالب بالتدخل وإصلاح الأضرار

A A A
بندر آل عوض - نجران
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443

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة نجران في إلحاق أضرار كبيرة بسبب غزارتها.

ففي مركز المجمع، وتحديدًا في قرية آل بالطحين، جرفت السيول المنقولة منزل المواطن مهدي سعيدان آل بالطحين، وألحقت به أضرارًا جسيمة، متمثلة بتلفيات في المباني، وتكسير، وكذلك سقوط بعض الجدران.

كما شملت تلك الأضرار حجز بعض السيارات.

ووجّه آل بالطحين نداء عاجلاً عبر "سبق" لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة نجران، للتدخل السريع لإصلاح الطرق المؤدية إلى منزله، وكذلك عمل حمايات للمنزل في ظل المخاوف من انهياره بسبب استمرار الأمطار خوفًا عليه وعلى أسرته.

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200 مليون

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