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رئيس "أدبي أبها": 50 فعالية صيفية استجابةً لمقترحات المثقفين في الورشة الثقافية

يشتمل على لقاءات ثقافية وندوات فكرية وأمسيتين شعريتين وأخريين قصصيتين ولقاء خاص

أعلن نادي أبها الأدبي عن نحو (50) فعالية من فعالياته وفعاليات لجانه الثقافية لصيف أبها 1440هـ 2019م، وذلك بعد انتهاء برنامج الملتقى الرمضاني الثاني الذي كان قد أقامه خلال موسم شهر رمضان المبارك.

ويشتمل البرنامج على لقاءات ثقافية وندوات فكرية وأمسيتين شعريتين وأمسيتين قصصيتين إحداهما للرواد في كتابة القصة والثانية للشباب، ولقاء خاص مع الأديب والوجيه الدكتور عبد الله باشراحيل حول تجربته الأدبية وما يشرف على إدارته من الجوائز والأنشطة الثقافية، بالإضافة على قائمة أخرى من المحاضرات المتنوعة.

وقال رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد علي آل مري: "أتقدم أولاً بجزيل الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير ولفريق العمل مع سموه على ما نلقاه من دعم ومساندة، كما أتقدم بالشكر للزملاء في مجلس الإدارة الذين تكرموا بالموافقة على تشكيل فريق متابعة وتنفيذ أماسي الصيف الأدبية وبرامجه الثقافية، والذي يتكون من رئيس النادي، والدكتور خالد أبو حكمة وكفى عسيري من الجمعية العمومية والزميلين في النادي أحمد الحياني وجمال عسيري، مع المسؤول الإعلامي محمد طالع".

وأوضح أن برامج الصيف الحالي- وبحسب ما أقره فريق العمل- "أتت في معظمها امتداداً للورشة التي دعا لها أمير المنطقة العام الفائت، وشرفنا فيها بمشاركة أكثر من ٥٠ مثقفاً ومثقفة من منطقة عسير، حيث جدولت هذه الآراء والمقترحات وتم استقطابها وتفعيل ما أمكن منها جميعاً في فعاليات هذا الصيف كما وعدنا المثقفون آنذاك".

وأكد أن برامج النادي تهدف للمتعة والفائدة وشاكراً كل من تعاون معنا وعلى الخصوص الزملاء المثقفين والأدباء ضيوفنا الكرام رموز وأعلام هذه الليالي الإبداعية والفكرية في فعالياتنا الصيفية الثرية.

وأضاف أن لجنة الشباب التي سيعلن عن تدشينها رسمياً في بداية شهر ذي القعدة ستولى اقتراح وتنظيم برنامج ثقافي شبابي خاص بها، على امتداد أسبوع كامل من 4- 11 ذي القعدة وقد أقر فريق الفريق البرنامج وسيعلن بصورة مستقلة عن طريق لجنة الشباب في النادي.


وبخصوص حفل افتتاح منشآته الجديدة وتكريم المتميز في دورته الرابعة، وتدشين الدفعة الثانية من إصدارات النادي الحديثة والبالغة نحو (20) كتاباً؛ قال: "سيتم ذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة عسير وسيعلن الموعد في خلال الأيام القريبة القادمة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس "أدبي أبها": 50 فعالية صيفية استجابةً لمقترحات المثقفين في الورشة الثقافية
سبق

أعلن نادي أبها الأدبي عن نحو (50) فعالية من فعالياته وفعاليات لجانه الثقافية لصيف أبها 1440هـ 2019م، وذلك بعد انتهاء برنامج الملتقى الرمضاني الثاني الذي كان قد أقامه خلال موسم شهر رمضان المبارك.

ويشتمل البرنامج على لقاءات ثقافية وندوات فكرية وأمسيتين شعريتين وأمسيتين قصصيتين إحداهما للرواد في كتابة القصة والثانية للشباب، ولقاء خاص مع الأديب والوجيه الدكتور عبد الله باشراحيل حول تجربته الأدبية وما يشرف على إدارته من الجوائز والأنشطة الثقافية، بالإضافة على قائمة أخرى من المحاضرات المتنوعة.

وقال رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد علي آل مري: "أتقدم أولاً بجزيل الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير ولفريق العمل مع سموه على ما نلقاه من دعم ومساندة، كما أتقدم بالشكر للزملاء في مجلس الإدارة الذين تكرموا بالموافقة على تشكيل فريق متابعة وتنفيذ أماسي الصيف الأدبية وبرامجه الثقافية، والذي يتكون من رئيس النادي، والدكتور خالد أبو حكمة وكفى عسيري من الجمعية العمومية والزميلين في النادي أحمد الحياني وجمال عسيري، مع المسؤول الإعلامي محمد طالع".

وأوضح أن برامج الصيف الحالي- وبحسب ما أقره فريق العمل- "أتت في معظمها امتداداً للورشة التي دعا لها أمير المنطقة العام الفائت، وشرفنا فيها بمشاركة أكثر من ٥٠ مثقفاً ومثقفة من منطقة عسير، حيث جدولت هذه الآراء والمقترحات وتم استقطابها وتفعيل ما أمكن منها جميعاً في فعاليات هذا الصيف كما وعدنا المثقفون آنذاك".

وأكد أن برامج النادي تهدف للمتعة والفائدة وشاكراً كل من تعاون معنا وعلى الخصوص الزملاء المثقفين والأدباء ضيوفنا الكرام رموز وأعلام هذه الليالي الإبداعية والفكرية في فعالياتنا الصيفية الثرية.

وأضاف أن لجنة الشباب التي سيعلن عن تدشينها رسمياً في بداية شهر ذي القعدة ستولى اقتراح وتنظيم برنامج ثقافي شبابي خاص بها، على امتداد أسبوع كامل من 4- 11 ذي القعدة وقد أقر فريق الفريق البرنامج وسيعلن بصورة مستقلة عن طريق لجنة الشباب في النادي.


وبخصوص حفل افتتاح منشآته الجديدة وتكريم المتميز في دورته الرابعة، وتدشين الدفعة الثانية من إصدارات النادي الحديثة والبالغة نحو (20) كتاباً؛ قال: "سيتم ذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة عسير وسيعلن الموعد في خلال الأيام القريبة القادمة".

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:09 PM

رئيس "أدبي أبها": 50 فعالية صيفية استجابةً لمقترحات المثقفين في الورشة الثقافية

يشتمل على لقاءات ثقافية وندوات فكرية وأمسيتين شعريتين وأخريين قصصيتين ولقاء خاص

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رائد القرفي - أبها
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أعلن نادي أبها الأدبي عن نحو (50) فعالية من فعالياته وفعاليات لجانه الثقافية لصيف أبها 1440هـ 2019م، وذلك بعد انتهاء برنامج الملتقى الرمضاني الثاني الذي كان قد أقامه خلال موسم شهر رمضان المبارك.

ويشتمل البرنامج على لقاءات ثقافية وندوات فكرية وأمسيتين شعريتين وأمسيتين قصصيتين إحداهما للرواد في كتابة القصة والثانية للشباب، ولقاء خاص مع الأديب والوجيه الدكتور عبد الله باشراحيل حول تجربته الأدبية وما يشرف على إدارته من الجوائز والأنشطة الثقافية، بالإضافة على قائمة أخرى من المحاضرات المتنوعة.

وقال رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد علي آل مري: "أتقدم أولاً بجزيل الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير ولفريق العمل مع سموه على ما نلقاه من دعم ومساندة، كما أتقدم بالشكر للزملاء في مجلس الإدارة الذين تكرموا بالموافقة على تشكيل فريق متابعة وتنفيذ أماسي الصيف الأدبية وبرامجه الثقافية، والذي يتكون من رئيس النادي، والدكتور خالد أبو حكمة وكفى عسيري من الجمعية العمومية والزميلين في النادي أحمد الحياني وجمال عسيري، مع المسؤول الإعلامي محمد طالع".

وأوضح أن برامج الصيف الحالي- وبحسب ما أقره فريق العمل- "أتت في معظمها امتداداً للورشة التي دعا لها أمير المنطقة العام الفائت، وشرفنا فيها بمشاركة أكثر من ٥٠ مثقفاً ومثقفة من منطقة عسير، حيث جدولت هذه الآراء والمقترحات وتم استقطابها وتفعيل ما أمكن منها جميعاً في فعاليات هذا الصيف كما وعدنا المثقفون آنذاك".

وأكد أن برامج النادي تهدف للمتعة والفائدة وشاكراً كل من تعاون معنا وعلى الخصوص الزملاء المثقفين والأدباء ضيوفنا الكرام رموز وأعلام هذه الليالي الإبداعية والفكرية في فعالياتنا الصيفية الثرية.

وأضاف أن لجنة الشباب التي سيعلن عن تدشينها رسمياً في بداية شهر ذي القعدة ستولى اقتراح وتنظيم برنامج ثقافي شبابي خاص بها، على امتداد أسبوع كامل من 4- 11 ذي القعدة وقد أقر فريق الفريق البرنامج وسيعلن بصورة مستقلة عن طريق لجنة الشباب في النادي.


وبخصوص حفل افتتاح منشآته الجديدة وتكريم المتميز في دورته الرابعة، وتدشين الدفعة الثانية من إصدارات النادي الحديثة والبالغة نحو (20) كتاباً؛ قال: "سيتم ذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة عسير وسيعلن الموعد في خلال الأيام القريبة القادمة".

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