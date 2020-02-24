النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تؤكد إصابة 13 جنديًّا بـ"كورونا"

قررت وضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي لمنع التفشي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تأكد إصابة 13 جنديًّا بفيروس كورونا المتحور الجديد، ووضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي، ضِمن الجهود لمنع تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون هونج سينج المسؤول بوزارة الدفاع قوله: إن من بين الـ7500 جندي، ظهرت أعراض الفيروس على نحو 350 جنديًّا أو تواصلوا بصورة مباشرة مع مرضى.

وأضاف أنه طُبّقت معايير حجر صحي أكثر صرامة كإجراء احترازي.

يشار إلى أن الـ13 جنديًّا ضمن حالات الإصابة المؤكدة التي سجلتها كوريا الجنوبية، وتبلغ 833 حالة.

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تؤكد إصابة 13 جنديًّا بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تأكد إصابة 13 جنديًّا بفيروس كورونا المتحور الجديد، ووضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي، ضِمن الجهود لمنع تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون هونج سينج المسؤول بوزارة الدفاع قوله: إن من بين الـ7500 جندي، ظهرت أعراض الفيروس على نحو 350 جنديًّا أو تواصلوا بصورة مباشرة مع مرضى.

وأضاف أنه طُبّقت معايير حجر صحي أكثر صرامة كإجراء احترازي.

يشار إلى أن الـ13 جنديًّا ضمن حالات الإصابة المؤكدة التي سجلتها كوريا الجنوبية، وتبلغ 833 حالة.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:00 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:23 PM

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تؤكد إصابة 13 جنديًّا بـ"كورونا"

قررت وضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي لمنع التفشي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
380

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تأكد إصابة 13 جنديًّا بفيروس كورونا المتحور الجديد، ووضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي، ضِمن الجهود لمنع تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون هونج سينج المسؤول بوزارة الدفاع قوله: إن من بين الـ7500 جندي، ظهرت أعراض الفيروس على نحو 350 جنديًّا أو تواصلوا بصورة مباشرة مع مرضى.

وأضاف أنه طُبّقت معايير حجر صحي أكثر صرامة كإجراء احترازي.

يشار إلى أن الـ13 جنديًّا ضمن حالات الإصابة المؤكدة التي سجلتها كوريا الجنوبية، وتبلغ 833 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,781
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,123
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,576
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,891

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة