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مكة.. الجهات الأمنية تقبض على مقيم مختل يحمل سكينًا داخل حي العزيزية

هدَّد شخصًا من بني جلدته وحاول مقاومة الشرطة.. وأُحيل إلى الصحة النفسية

هادي العصيمي - مكة المكرمة: تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على مقيم مختل من الجنسية المصرية، ويحمل سكينًا، وكان متهيجًا بحي العزيزية.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغًا، يفيد بوجود شخص مختل، ومترجل، ويحمل آلة حادة "سكين"، ومتهيج؛ وقد يشكل خطورة على المارة.

وبعد انتقال دوريات الأمن اتضح أنه هدد شخصًا من بني جلدته، وحاول مقاومة رجال الأمن. وتمت السيطرة عليه، والتحفظ عليه، واتضح أنه مصري الجنسية.

وأضافت المصادر بأن دوريات الأمن أعدت محضرًا بالواقعة، وأحالت المختل إلى الصحة النفسية لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة ملف القضية لإكمال التحقيقات.

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مكة.. الجهات الأمنية تقبض على مقيم مختل يحمل سكينًا داخل حي العزيزية
سبق

هادي العصيمي - مكة المكرمة: تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على مقيم مختل من الجنسية المصرية، ويحمل سكينًا، وكان متهيجًا بحي العزيزية.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغًا، يفيد بوجود شخص مختل، ومترجل، ويحمل آلة حادة "سكين"، ومتهيج؛ وقد يشكل خطورة على المارة.

وبعد انتقال دوريات الأمن اتضح أنه هدد شخصًا من بني جلدته، وحاول مقاومة رجال الأمن. وتمت السيطرة عليه، والتحفظ عليه، واتضح أنه مصري الجنسية.

وأضافت المصادر بأن دوريات الأمن أعدت محضرًا بالواقعة، وأحالت المختل إلى الصحة النفسية لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة ملف القضية لإكمال التحقيقات.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:16 PM

مكة.. الجهات الأمنية تقبض على مقيم مختل يحمل سكينًا داخل حي العزيزية

هدَّد شخصًا من بني جلدته وحاول مقاومة الشرطة.. وأُحيل إلى الصحة النفسية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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هادي العصيمي - مكة المكرمة: تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على مقيم مختل من الجنسية المصرية، ويحمل سكينًا، وكان متهيجًا بحي العزيزية.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغًا، يفيد بوجود شخص مختل، ومترجل، ويحمل آلة حادة "سكين"، ومتهيج؛ وقد يشكل خطورة على المارة.

وبعد انتقال دوريات الأمن اتضح أنه هدد شخصًا من بني جلدته، وحاول مقاومة رجال الأمن. وتمت السيطرة عليه، والتحفظ عليه، واتضح أنه مصري الجنسية.

وأضافت المصادر بأن دوريات الأمن أعدت محضرًا بالواقعة، وأحالت المختل إلى الصحة النفسية لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة ملف القضية لإكمال التحقيقات.

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