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بالفيديو.. انشغل بالهاتف فكان الموت وشيكًا

لولا وجود أشخاص لفقد حياته

نجا رجل في الأربعينيات من عمره من موت وشيك في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد أن سقط على القضبان بسبب انشغاله بهاتفه.
ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة "رويترز"، الأربعاء، رجلاً يسير ببطء على رصيف محطة مترو، وعينه لا ترى سوى شاشة هاتفه على ما يبدو.
وكان الرجل مطأطئ الرأس أثناء سيره منشغلاً بالهاتف الذكي، ويضع دعامة لتقويم عظام ساقه اليسرى لمعالجة كسر أصابها.
وفجأة انزلقت قدم الرجل وسقط فوق قضبان السكك الحديد قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة، حيث لم ير حافة الرصيف من فرط تركيزه في الهاتف.
لكن لحسن الحظ، كان هناك عدد من المارة في المكان الذين سارعوا لنجدته وسحبه من فوق القضبان، قبل أن يهرع فريق الطوارئ إلى المكان.
ولولا وجود أشخاص قرب الحادث لكان الرجل فقد حياته بشكل شبه مؤكد، حيث لم يكن يتمكن من الحركة بسبب كسر ساقه.
وبحسب الشرطة الأرجنتينية، فقد وقع الحادث في 13 نوفمبر الجاري، في محطة مترو بالعاصمة بوينس آيرس، لكن الفيديو تم إطلاقه مؤخرًا.

محطات مترو الأنفاق سقط على القضبان انشغاله بهاتفه

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. انشغل بالهاتف فكان الموت وشيكًا
سبق

نجا رجل في الأربعينيات من عمره من موت وشيك في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد أن سقط على القضبان بسبب انشغاله بهاتفه.
ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة "رويترز"، الأربعاء، رجلاً يسير ببطء على رصيف محطة مترو، وعينه لا ترى سوى شاشة هاتفه على ما يبدو.
وكان الرجل مطأطئ الرأس أثناء سيره منشغلاً بالهاتف الذكي، ويضع دعامة لتقويم عظام ساقه اليسرى لمعالجة كسر أصابها.
وفجأة انزلقت قدم الرجل وسقط فوق قضبان السكك الحديد قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة، حيث لم ير حافة الرصيف من فرط تركيزه في الهاتف.
لكن لحسن الحظ، كان هناك عدد من المارة في المكان الذين سارعوا لنجدته وسحبه من فوق القضبان، قبل أن يهرع فريق الطوارئ إلى المكان.
ولولا وجود أشخاص قرب الحادث لكان الرجل فقد حياته بشكل شبه مؤكد، حيث لم يكن يتمكن من الحركة بسبب كسر ساقه.
وبحسب الشرطة الأرجنتينية، فقد وقع الحادث في 13 نوفمبر الجاري، في محطة مترو بالعاصمة بوينس آيرس، لكن الفيديو تم إطلاقه مؤخرًا.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
02:43 PM

بالفيديو.. انشغل بالهاتف فكان الموت وشيكًا

لولا وجود أشخاص لفقد حياته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
7,117

نجا رجل في الأربعينيات من عمره من موت وشيك في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد أن سقط على القضبان بسبب انشغاله بهاتفه.
ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة "رويترز"، الأربعاء، رجلاً يسير ببطء على رصيف محطة مترو، وعينه لا ترى سوى شاشة هاتفه على ما يبدو.
وكان الرجل مطأطئ الرأس أثناء سيره منشغلاً بالهاتف الذكي، ويضع دعامة لتقويم عظام ساقه اليسرى لمعالجة كسر أصابها.
وفجأة انزلقت قدم الرجل وسقط فوق قضبان السكك الحديد قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة، حيث لم ير حافة الرصيف من فرط تركيزه في الهاتف.
لكن لحسن الحظ، كان هناك عدد من المارة في المكان الذين سارعوا لنجدته وسحبه من فوق القضبان، قبل أن يهرع فريق الطوارئ إلى المكان.
ولولا وجود أشخاص قرب الحادث لكان الرجل فقد حياته بشكل شبه مؤكد، حيث لم يكن يتمكن من الحركة بسبب كسر ساقه.
وبحسب الشرطة الأرجنتينية، فقد وقع الحادث في 13 نوفمبر الجاري، في محطة مترو بالعاصمة بوينس آيرس، لكن الفيديو تم إطلاقه مؤخرًا.

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