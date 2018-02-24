شاهد.. رجال الحرس الوطني تحت الأمطار لمساعدة زوَّار الجنادرية

عبر سيارات الشرطة والباصات بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

أدخلت الأمطار التي شهدتها قرية الجنادرية التراثية مساء اليوم البهجة والسرور على نفوس العوائل؛ إذ لم يمنع هطول المطر الزوار من التوافد للاستمتاع بالأجواء الممطرة.



وساهم رجال الحرس الوطني ورجال الهلال الأحمر في مساعدة زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" بتسهيل وصول الزوار للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها، إضافة لمواقف السيارات، وذلك بعد أن شهدت المنطقة أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة.



واعتادت وزارة الحرس الوطني في كل عام تجهيز العديد من الحافلات لتأمين وصول الزوار إلى مواقف السيارات بكل احترافية في وقت وجيز، وخصوصًا العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة منهم، وذلك عند هطول الأمطار. كما اعتادت على تجهيز جناح متكامل للشؤون الصحية بالحرس الوطني لتقديم الإسعافات الأولية عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله -.



ورصدت الصور جانبًا من المشاهد الإنسانية لرجال الأمن؛ فمنهم من يساعد في دفع عربات كبار السن، ومنهم من يحمل طفلاً أعياه التعب، أو ليخفف عن ذويه.



وأوضح قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية، اللواء عبد الرحمن بن عبد العزيز الزامل، أن الحرس الوطني وفَّر عددًا من الباصات لنقل الزوار من العوائل إلى مواقف السيارات في حركة انسيابية ووقت قياسي، كما تم توجيه الأجنحة والمعارض المشاركة كافة بفتح أبوابها لإيواء الزوار داخل الأجنحة، وتسهيل حركة الخروج بفتح الأبواب كاملة.



وأكد اللواء "الزامل" أن الحرس الوطني بقطاعاته ورتبه العسكرية كافة من ضباط وأفراد كانوا في الميدان لمد يد العون والمساعدة للجميع، كما استنفرت جميع الجهات الأمنية المساندة في مقر الجنادرية لتنظيم حركة السير بوجود من فرق الهلال الأحمر في كل أرجاء الجنادرية.