دهس رجل أمن بمكة.. وذووه يناشدون نقله إلى مستشفى متخصص

أثناء تأديته عمله على طريق "الصفوة - الجعرانة"

ناشد ذوو رجل أمن بمكة المكرمة؛ تعرّض لحادث دهس أثناء تأديته عمله مساء أمس، نقله إلى مستشفى متخصص، إذ يعاني من كسور مضاعفة في رجله اليسرى ويرقد حالياً في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.

وكان "هاني الحربي" الذي يعمل في شرطة محافظة الجموم بمكة المكرمة، تعرّض مساء أمس لحادث دهس أثناء تأديته عمله في نقطة تفتيش على طريق الصفوة - جعرانة، حيث قام جانٍ بدهسه متجاوزاً النقطة بسرعة جنونية، والفرار من موقع الحادث، فيما لا يزال البحث جاريًا عنه ولا تزال الجهات الأمنية تكثّف من بحثها عنه.

وقال والد رجل الأمن المصاب "بخيت الحربي" في اتصال هاتفي مع "سبق": يرقد ابني "هاني" البالغ من العمر ٣٠ عاماً في قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، منذ يومين، بعد تعرّضه لحادث دهس أثناء تأديته عمله على طريق الصفوة شمال مكة.

وأضاف: وقعت الحادثة مساء أمس عندما كان ابني يؤدي عمله في نقطة تفتيش على طريق الصفوة الرابط بين الجعرانة والأحياء الشمالية، حيث تفاجأ هو وزملاؤه بسيارة من نوع لكزس تتجاوز النقطة بسرعة عالية أصابت ابني ولاذ بالفرار دون أن يتوقف.

وتابع: وصل ابني إلى المستشفى عن طريق أحد المواطنين بمساعدة زملائه وأدخل التنويم في قسم العظام بمستشفى الزاهر، إذ يعاني من كسور مضاعفة في رجله اليسرى، وهو بحاجة إلى مستشفى متخصص.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية لاتزال تكثّف من بحثها عن الجاني الذي تسبب في إصابة ابنه أحد رجال الأمن بمحافظة الجموم التابعة لمكة المكرمة.