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"الترفيه": غدًا آخر موعد لاستقبال المشاركات بمسابقتَيْ القرآن والأذان العالميتَيْن

تهدفان لتقديم تجربة ثرية بتسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن غدًا الاثنين الموعد النهائي لاستقبال المشاركات في مسابقتَيْ القرآن والأذان العالميتَيْن.

ودعت الهيئة عبر تغريدة من الحساب الرسمي للمسابقتَيْن الراغبين إلى المبادرة برفع مشاركاتهم عبر الرابط: ‏ quranathanawards.com

وتهدف مسابقتا القرآن الكريم ورفع الأذان، اللتان أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في بداية 2019، لتقديم تجربة ثرية للعالم، وذلك عبر تسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دوليًّا.

وتشهد المسابقتان مراحل تنظيمية عدة، يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، ثم مرحلة التصفية، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي.

يُذكر أن الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول بمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال.

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"الترفيه": غدًا آخر موعد لاستقبال المشاركات بمسابقتَيْ القرآن والأذان العالميتَيْن
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن غدًا الاثنين الموعد النهائي لاستقبال المشاركات في مسابقتَيْ القرآن والأذان العالميتَيْن.

ودعت الهيئة عبر تغريدة من الحساب الرسمي للمسابقتَيْن الراغبين إلى المبادرة برفع مشاركاتهم عبر الرابط: ‏ quranathanawards.com

وتهدف مسابقتا القرآن الكريم ورفع الأذان، اللتان أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في بداية 2019، لتقديم تجربة ثرية للعالم، وذلك عبر تسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دوليًّا.

وتشهد المسابقتان مراحل تنظيمية عدة، يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، ثم مرحلة التصفية، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي.

يُذكر أن الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول بمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:10 PM

"الترفيه": غدًا آخر موعد لاستقبال المشاركات بمسابقتَيْ القرآن والأذان العالميتَيْن

تهدفان لتقديم تجربة ثرية بتسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
1,285

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن غدًا الاثنين الموعد النهائي لاستقبال المشاركات في مسابقتَيْ القرآن والأذان العالميتَيْن.

ودعت الهيئة عبر تغريدة من الحساب الرسمي للمسابقتَيْن الراغبين إلى المبادرة برفع مشاركاتهم عبر الرابط: ‏ quranathanawards.com

وتهدف مسابقتا القرآن الكريم ورفع الأذان، اللتان أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في بداية 2019، لتقديم تجربة ثرية للعالم، وذلك عبر تسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دوليًّا.

وتشهد المسابقتان مراحل تنظيمية عدة، يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني، ثم مرحلة التصفية، تتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي.

يُذكر أن الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول بمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال.

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