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وحدة مكافحة السحر والشعوذة بالهيئات تعقد لقاءً تطويرياً بمندوبيها في الفروع

ناقش الاجتماع تفعيل دور الوحدة في الفروع ومتابعة جودة العمل فيها

عقد مدير وحدة مكافحة السحر والشعوذة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن موسى اجتماعاً بمديري وحدات مكافحة السحر بفروع الرئاسة العامة في مناطق المملكة عبر الاتصال المرئي.

ناقش الاجتماع تفعيل دور وحدة مكافحة السحر والشعوذة في الفروع ومتابعة جودة العمل فيها، مع تفعيل دور مندوب الهيئة في اللجان الميدانية وأهمية إعداد تقارير المعاينة في ضبط البلاغات والعينات الواردة وتفعيل جانب التواصل المستمر من قبل وحدة الرئاسة بوحدات الفروع وفي نهاية الاجتماع أجاب بن موسى على أسئلة الحضور.

ويأتي تنفيذ الاجتماع انطلاقاً من توجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في مجال تطوير وإتقان العمل الإداري والميداني تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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وحدة مكافحة السحر والشعوذة بالهيئات تعقد لقاءً تطويرياً بمندوبيها في الفروع
سبق

عقد مدير وحدة مكافحة السحر والشعوذة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن موسى اجتماعاً بمديري وحدات مكافحة السحر بفروع الرئاسة العامة في مناطق المملكة عبر الاتصال المرئي.

ناقش الاجتماع تفعيل دور وحدة مكافحة السحر والشعوذة في الفروع ومتابعة جودة العمل فيها، مع تفعيل دور مندوب الهيئة في اللجان الميدانية وأهمية إعداد تقارير المعاينة في ضبط البلاغات والعينات الواردة وتفعيل جانب التواصل المستمر من قبل وحدة الرئاسة بوحدات الفروع وفي نهاية الاجتماع أجاب بن موسى على أسئلة الحضور.

ويأتي تنفيذ الاجتماع انطلاقاً من توجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في مجال تطوير وإتقان العمل الإداري والميداني تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
10:45 AM

وحدة مكافحة السحر والشعوذة بالهيئات تعقد لقاءً تطويرياً بمندوبيها في الفروع

ناقش الاجتماع تفعيل دور الوحدة في الفروع ومتابعة جودة العمل فيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مدير وحدة مكافحة السحر والشعوذة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن موسى اجتماعاً بمديري وحدات مكافحة السحر بفروع الرئاسة العامة في مناطق المملكة عبر الاتصال المرئي.

ناقش الاجتماع تفعيل دور وحدة مكافحة السحر والشعوذة في الفروع ومتابعة جودة العمل فيها، مع تفعيل دور مندوب الهيئة في اللجان الميدانية وأهمية إعداد تقارير المعاينة في ضبط البلاغات والعينات الواردة وتفعيل جانب التواصل المستمر من قبل وحدة الرئاسة بوحدات الفروع وفي نهاية الاجتماع أجاب بن موسى على أسئلة الحضور.

ويأتي تنفيذ الاجتماع انطلاقاً من توجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في مجال تطوير وإتقان العمل الإداري والميداني تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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